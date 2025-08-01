ICB Network (ICBX) Nedir?

ICBX, güçlü PoS güvenliği, DAO yönetişimi ve birlikte çalışabilirliğe sahip, hızlı, ölçeklenebilir ve EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Büyüyen bir ekosistem ve sürdürülebilirliğe yönelik net bir yol haritası ile çok çeşitli uygulamaları destekler.

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ICB Network Fiyat Geleceği Tahmini

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ICB Network Fiyat Geçmişi

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ICB Network (ICBX) Token Ekonomisi

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ICB Network (ICBX) Satın Alma

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ICBX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICBX / VND ₫ 9,878651 1 ICBX / AUD A$ 0,000578116 1 ICBX / GBP ￡ 0,00028155 1 ICBX / EUR € 0,000322844 1 ICBX / USD $ 0,0003754 1 ICBX / MYR RM 0,001591696 1 ICBX / TRY ₺ 0,015267518 1 ICBX / JPY ¥ 0,0551838 1 ICBX / ARS ARS$ 0,507980018 1 ICBX / RUB ₽ 0,029904364 1 ICBX / INR ₹ 0,032757404 1 ICBX / IDR Rp 6,154097376 1 ICBX / KRW ₩ 0,519944016 1 ICBX / PHP ₱ 0,02162304 1 ICBX / EGP ￡E. 0,0180192 1 ICBX / BRL R$ 0,002075962 1 ICBX / CAD C$ 0,000514298 1 ICBX / BDT ৳ 0,045318288 1 ICBX / NGN ₦ 0,56792389 1 ICBX / UAH ₴ 0,015492758 1 ICBX / VES Bs 0,0461742 1 ICBX / CLP $ 0,364138 1 ICBX / PKR Rs 0,105183326 1 ICBX / KZT ₸ 0,20117686 1 ICBX / THB ฿ 0,0122005 1 ICBX / TWD NT$ 0,011201936 1 ICBX / AED د.إ 0,001377718 1 ICBX / CHF Fr 0,00030032 1 ICBX / HKD HK$ 0,002943136 1 ICBX / MAD .د.م 0,003393616 1 ICBX / MXN $ 0,00707629 1 ICBX / PLN zł 0,001385226 1 ICBX / RON лв 0,001648006 1 ICBX / SEK kr 0,003630118 1 ICBX / BGN лв 0,000630672 1 ICBX / HUF Ft 0,129355332 1 ICBX / CZK Kč 0,007981004 1 ICBX / KWD د.ك 0,0001137462 1 ICBX / ILS ₪ 0,001280114

ICB Network Kaynağı

ICB Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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