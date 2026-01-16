Bugünkü MSCI EAFE Fiyatı

Bugünkü MSCI EAFE (IEFAON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut IEFAON / USD dönüşüm oranı IEFAON başına $ 0 şeklindedir.

MSCI EAFE, şu anda piyasa değeri açısından $ 0.00 ile 863. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 166.17K IEFAON şeklindedir. Son 24 saat içinde IEFAON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 96.90442575715856 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 84.21997382573075 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IEFAON, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde 0.00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0.00 seviyesine ulaştı.

MSCI EAFE (IEFAON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.863 Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı 166.17K 166.17K 166.17K Toplam Arz 166,169.75677269 166,169.75677269 166,169.75677269 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki MSCI EAFE piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00. Dolaşımdaki IEFAON arzı 166.17K olup, toplam arzı 166169.75677269. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0.00.