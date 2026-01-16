Bugünkü IREN Fiyatı

Bugünkü IREN (IRENON) fiyatı $ 52,74 olup, son 24 saatte % 50,68 değişim gösterdi. Mevcut IRENON / USD dönüşüm oranı IRENON başına $ 52,74 şeklindedir.

IREN, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,98 ile 3709. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,06 IRENON şeklindedir. Son 24 saat içinde IRENON, $ 35 (en düşük) ile $ 54,57 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 54,73655924058558 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 45,12299954801922 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IRENON, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde +%50,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,68M seviyesine ulaştı.

IREN (IRENON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3709 Piyasa Değeri $ 2,98$ 2,98 $ 2,98 Hacim (24 Sa) $ 5,68M$ 5,68M $ 5,68M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,98$ 2,98 $ 2,98 Dolaşım Arzı 0,06 0,06 0,06 Toplam Arz 0,05648983 0,05648983 0,05648983 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki IREN piyasa değeri $ 2,98 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,68M. Dolaşımdaki IRENON arzı 0,06 olup, toplam arzı 0.05648983. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,98.