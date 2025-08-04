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KuCoin Token Fiyatı(KCS)

KuCoin Token (KCS) Canlı Fiyat Grafiği

$10,5003
$10,5003$10,5003
-%0,881D
USD

KCS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

KuCoin Token (KCS), şu anda 10,5007 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,34B USD piyasa değerine sahiptir. KCS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

KuCoin Token Ana Piyasa Performansı:

$ 349,85K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,88
KuCoin Token 24 saatlik fiyat değişimi
127,42M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KCS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KCS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

KCS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için KuCoin Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,093223-%0,88
30 Gün$ -0,5306-%4,81
60 Gün$ -0,6647-%5,96
90 Gün$ -0,2101-%1,97
Bugünkü KuCoin Token Fiyatı Değişimi

Bugün, KCS, $ -0,093223 (-%0,88) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

KuCoin Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,5306 (-%4,81) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

KuCoin Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KCS değişimi $ -0,6647 (-%5,96) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

KuCoin Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,2101 (-%1,97) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

KCS Fiyat Bilgisi

En güncel KuCoin Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 10,4362
$ 10,4362$ 10,4362

$ 10,6268
$ 10,6268$ 10,6268

$ 32,89
$ 32,89$ 32,89

-%0,32

-%0,88

-%9,46

KCS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,34B
$ 1,34B$ 1,34B

$ 349,85K
$ 349,85K$ 349,85K

127,42M
127,42M 127,42M

KuCoin Token (KCS) Nedir?

KuCoin Token (KCS), 2017 yılında yatırımcıların borsadan değer elde etmelerini sağlayan bir kâr paylaşım tokeni olarak piyasaya sürülen KuCoin'in yerel tokenidir. Ethereum ağı üzerinde çalışan bir ERC-20 token olarak çıkarılmıştır.

KuCoin Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, KuCoin Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KCS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda KuCoin Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, KuCoin Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

KuCoin Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, KuCoin Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KCS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen KuCoin Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

KuCoin Token Fiyat Geçmişi

KCS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KCS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen KuCoin Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

KuCoin Token (KCS) Token Ekonomisi

KuCoin Token (KCS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KCS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

KuCoin Token (KCS) Satın Alma

Nasıl KuCoin Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım KuCoin Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KCS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KCS / VND
276.325,9205
1 KCS / AUD
A$16,171078
1 KCS / GBP
7,875525
1 KCS / EUR
9,030602
1 KCS / USD
$10,5007
1 KCS / MYR
RM44,417961
1 KCS / TRY
427,063469
1 KCS / JPY
¥1.543,6029
1 KCS / ARS
ARS$14.325,579975
1 KCS / RUB
834,700643
1 KCS / INR
918,916257
1 KCS / IDR
Rp172.142,595408
1 KCS / KRW
14.523,728184
1 KCS / PHP
602,950194
1 KCS / EGP
￡E.510,649041
1 KCS / BRL
R$58,383892
1 KCS / CAD
C$14,385959
1 KCS / BDT
1.267,644504
1 KCS / NGN
15.885,983995
1 KCS / UAH
433,363889
1 KCS / VES
Bs1.291,5861
1 KCS / CLP
$10.185,679
1 KCS / PKR
Rs2.942,191133
1 KCS / KZT
5.627,32513
1 KCS / THB
฿341,062736
1 KCS / TWD
NT$313,760916
1 KCS / AED
د.إ38,537569
1 KCS / CHF
Fr8,40056
1 KCS / HKD
HK$82,325488
1 KCS / MAD
.د.م94,926328
1 KCS / MXN
$197,833188
1 KCS / PLN
38,642576
1 KCS / RON
лв45,993066
1 KCS / SEK
kr101,436762
1 KCS / BGN
лв17,641176
1 KCS / HUF
Ft3.612,135793
1 KCS / CZK
222,824854
1 KCS / KWD
د.ك3,2027135
1 KCS / ILS
35,807387

KuCoin Token Kaynağı

KuCoin Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi KuCoin Token Websitesi
Blok Gezgini

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