Bugünkü Kurumi Fiyatı

Bugünkü Kurumi (KURUMI) fiyatı $ 0,002077 olup, son 24 saatte % 1,37 değişim gösterdi. Mevcut KURUMI / USD dönüşüm oranı KURUMI başına $ 0,002077 şeklindedir.

Kurumi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KURUMI şeklindedir. Son 24 saat içinde KURUMI, $ 0,001587 (en düşük) ile $ 0,002481 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KURUMI, son bir saatte -%2,90 ve son 7 günde -%47,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,85K seviyesine ulaştı.

Kurumi (KURUMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 53,85K$ 53,85K $ 53,85K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

