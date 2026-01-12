Bugünkü Kyo Fiyatı

Bugünkü Kyo (KYO) fiyatı $ 0,03 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut KYO / USD dönüşüm oranı KYO başına $ 0,03 şeklindedir.

Kyo, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- KYO şeklindedir. Son 24 saat içinde KYO, $ 0,0295 (en düşük) ile $ 0,036 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KYO, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 399,15 seviyesine ulaştı.

Kyo (KYO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 399,15$ 399,15 $ 399,15 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,00M$ 6,00M $ 6,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Kyo piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 399,15. Dolaşımdaki KYO arzı -- olup, toplam arzı 200000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,00M.