Bugünkü CF Large Cap Index Fiyatı

Bugünkü CF Large Cap Index (LCAP) fiyatı $ 8,746 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut LCAP / USD dönüşüm oranı LCAP başına $ 8,746 şeklindedir.

CF Large Cap Index, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- LCAP şeklindedir. Son 24 saat içinde LCAP, $ 8,746 (en düşük) ile $ 8,908 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LCAP, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%1,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 758,75 seviyesine ulaştı.

CF Large Cap Index (LCAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 758,75$ 758,75 $ 758,75 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,55M$ 5,55M $ 5,55M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 634.565 634.565 634.565 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki CF Large Cap Index piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 758,75. Dolaşımdaki LCAP arzı -- olup, toplam arzı 634565. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,55M.