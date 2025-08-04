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Lido DAO Fiyatı(LDO)

Lido DAO (LDO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9329
$0,9329$0,9329
+%2,731D
USD

LDO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Lido DAO (LDO), şu anda 0,933 USD fiyatından işlem görmektedir ve 836,82M USD piyasa değerine sahiptir. LDO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Lido DAO Ana Piyasa Performansı:

$ 2,70M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,73
Lido DAO 24 saatlik fiyat değişimi
896,91M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki LDO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LDO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

LDO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Lido DAO fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,024791+%2,73
30 Gün$ +0,2074+%28,58
60 Gün$ +0,056+%6,38
90 Gün$ +0,1506+%19,24
Bugünkü Lido DAO Fiyatı Değişimi

Bugün, LDO, $ +0,024791 (+%2,73) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Lido DAO 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,2074 (+%28,58) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Lido DAO 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LDO değişimi $ +0,056 (+%6,38) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Lido DAO 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1506 (+%19,24) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LDO Fiyat Bilgisi

En güncel Lido DAO fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,8845
$ 0,8845$ 0,8845

$ 0,9448
$ 0,9448$ 0,9448

$ 8,115
$ 8,115$ 8,115

-%0,63

+%2,73

-%18,68

LDO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 836,82M
$ 836,82M$ 836,82M

$ 2,70M
$ 2,70M$ 2,70M

896,91M
896,91M 896,91M

Lido DAO (LDO) Nedir?

Lido DAO, Ethereum likit stake hizmeti oluşturan bir topluluktur. Lido, kullanıcıların varlıklarını kilitlemeden veya staking altyapısını sürdürmeden staking ödülleri kazanmalarına olanak tanır. Lido ile Staking, Ethereum 2.0'ın Aşama 0 ile birlikte başlatılmak üzere tasarlanmıştır.

Lido DAO, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Lido DAO yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LDO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Lido DAO hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Lido DAO satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Lido DAO Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Lido DAO, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LDO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Lido DAO fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Lido DAO Fiyat Geçmişi

LDO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LDO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Lido DAO fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Lido DAO (LDO) Token Ekonomisi

Lido DAO (LDO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LDO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Lido DAO (LDO) Satın Alma

Nasıl Lido DAO satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Lido DAO Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LDO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LDO / VND
24.551,895
1 LDO / AUD
A$1,43682
1 LDO / GBP
0,69975
1 LDO / EUR
0,80238
1 LDO / USD
$0,933
1 LDO / MYR
RM3,94659
1 LDO / TRY
37,95444
1 LDO / JPY
¥137,151
1 LDO / ARS
ARS$1.260,80955
1 LDO / RUB
74,20149
1 LDO / INR
81,46956
1 LDO / IDR
Rp15.295,07952
1 LDO / KRW
1.292,24232
1 LDO / PHP
53,6475
1 LDO / EGP
￡E.44,70936
1 LDO / BRL
R$5,17815
1 LDO / CAD
C$1,27821
1 LDO / BDT
112,63176
1 LDO / NGN
1.411,48905
1 LDO / UAH
38,50491
1 LDO / VES
Bs114,759
1 LDO / CLP
$905,01
1 LDO / PKR
Rs261,41727
1 LDO / KZT
499,9947
1 LDO / THB
฿30,28518
1 LDO / TWD
NT$27,84072
1 LDO / AED
د.إ3,42411
1 LDO / CHF
Fr0,7464
1 LDO / HKD
HK$7,31472
1 LDO / MAD
.د.م8,43432
1 LDO / MXN
$17,57772
1 LDO / PLN
3,43344
1 LDO / RON
лв4,08654
1 LDO / SEK
kr9,00345
1 LDO / BGN
лв1,56744
1 LDO / HUF
Ft320,94267
1 LDO / CZK
19,79826
1 LDO / KWD
د.ك0,282699
1 LDO / ILS
3,18153

Lido DAO Kaynağı

Lido DAO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Lido DAO Websitesi
Blok Gezgini

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1 LDO = 0,933 USD

Al-Sat

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