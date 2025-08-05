SPL Token (LIZARD) Nedir?

LIZARD, Solana ağında yer alan ve "kertenkele" temalı bir meme coindir. Viral hâle gelen "çılgınca Lizard butonuna tıklama" kısa videosu, topluluk tarafından paylaşılan içeriklerin simgesi hâline gelmiştir.

SPL Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SPL Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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SPL Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SPL Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LIZARD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SPL Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SPL Token Fiyat Geçmişi

LIZARD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LIZARD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SPL Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SPL Token (LIZARD) Token Ekonomisi

SPL Token (LIZARD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIZARD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SPL Token (LIZARD) Satın Alma

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LIZARD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LIZARD / VND ₫ 175,73157 1 LIZARD / AUD A$ 0,01028412 1 LIZARD / GBP ￡ 0,0050085 1 LIZARD / EUR € 0,00574308 1 LIZARD / USD $ 0,006678 1 LIZARD / MYR RM 0,02824794 1 LIZARD / TRY ₺ 0,27159426 1 LIZARD / JPY ¥ 0,981666 1 LIZARD / ARS ARS$ 8,93970504 1 LIZARD / RUB ₽ 0,5359095 1 LIZARD / INR ₹ 0,58552704 1 LIZARD / IDR Rp 109,47539232 1 LIZARD / KRW ₩ 9,28789596 1 LIZARD / PHP ₱ 0,383985 1 LIZARD / EGP ￡E. 0,32361588 1 LIZARD / BRL R$ 0,036729 1 LIZARD / CAD C$ 0,00914886 1 LIZARD / BDT ৳ 0,8143821 1 LIZARD / NGN ₦ 10,2109959 1 LIZARD / UAH ₴ 0,2784726 1 LIZARD / VES Bs 0,841428 1 LIZARD / CLP $ 6,450948 1 LIZARD / PKR Rs 1,89174384 1 LIZARD / KZT ₸ 3,59222976 1 LIZARD / THB ฿ 0,21616686 1 LIZARD / TWD NT$ 0,20013966 1 LIZARD / AED د.إ 0,02450826 1 LIZARD / CHF Fr 0,0053424 1 LIZARD / HKD HK$ 0,05235552 1 LIZARD / MAD .د.م 0,0607698 1 LIZARD / MXN $ 0,12494538 1 LIZARD / PLN zł 0,0247086 1 LIZARD / RON лв 0,02924964 1 LIZARD / SEK kr 0,06450948 1 LIZARD / BGN лв 0,01121904 1 LIZARD / HUF Ft 2,29716522 1 LIZARD / CZK Kč 0,14177394 1 LIZARD / KWD د.ك 0,00203679 1 LIZARD / ILS ₪ 0,0230391

SPL Token Kaynağı

SPL Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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