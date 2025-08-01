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Laika AI Fiyatı(LKI)

Laika AI (LKI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00245
$0,00245$0,00245
+%0,041D
USD

LKI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Laika AI (LKI), şu anda 0,002452 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,05M USD piyasa değerine sahiptir. LKI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Laika AI Ana Piyasa Performansı:

$ 200,52K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,04
Laika AI 24 saatlik fiyat değişimi
428,23M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki LKI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LKI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

LKI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Laika AI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00000098+%0,04
30 Gün$ -0,000008-%0,33
60 Gün$ -0,000941-%27,74
90 Gün$ -0,001732-%41,40
Bugünkü Laika AI Fiyatı Değişimi

Bugün, LKI, $ +0,00000098 (+%0,04) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Laika AI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000008 (-%0,33) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Laika AI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LKI değişimi $ -0,000941 (-%27,74) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Laika AI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,001732 (-%41,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LKI Fiyat Bilgisi

En güncel Laika AI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,002283
$ 0,002283$ 0,002283

$ 0,002606
$ 0,002606$ 0,002606

$ 0,0448
$ 0,0448$ 0,0448

+%2,55

+%0,04

-%2,82

LKI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M

$ 200,52K
$ 200,52K$ 200,52K

428,23M
428,23M 428,23M

Laika AI (LKI) Nedir?

Laika AI, yapay zeka için zincir üzerinde bir veri katmanı geliştiriyor ve gelişmiş yapay zeka çözümleri sunarak kullanıcılara hızla gelişen dijital varlıklar dünyasında daha derin içgörüler, gelişmiş güvenlik ve üstün pazar analizi sağlıyor.

Laika AI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Laika AI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LKI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Laika AI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Laika AI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Laika AI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Laika AI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LKI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Laika AI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Laika AI Fiyat Geçmişi

LKI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak LKI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Laika AI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Laika AI (LKI) Token Ekonomisi

Laika AI (LKI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LKI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Laika AI (LKI) Satın Alma

Nasıl Laika AI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Laika AI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LKI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LKI / VND
64,52438
1 LKI / AUD
A$0,00377608
1 LKI / GBP
0,001839
1 LKI / EUR
0,00210872
1 LKI / USD
$0,002452
1 LKI / MYR
RM0,01039648
1 LKI / TRY
0,09972284
1 LKI / JPY
¥0,360444
1 LKI / ARS
ARS$3,31797284
1 LKI / RUB
0,1953018
1 LKI / INR
0,21391248
1 LKI / IDR
Rp40,19671488
1 LKI / KRW
3,39611808
1 LKI / PHP
0,1411126
1 LKI / EGP
￡E.0,11767148
1 LKI / BRL
R$0,01355956
1 LKI / CAD
C$0,00335924
1 LKI / BDT
0,29600544
1 LKI / NGN
3,7095082
1 LKI / UAH
0,10119404
1 LKI / VES
Bs0,301596
1 LKI / CLP
$2,37844
1 LKI / PKR
Rs0,68702588
1 LKI / KZT
1,3140268
1 LKI / THB
฿0,07969
1 LKI / TWD
NT$0,07324124
1 LKI / AED
د.إ0,00899884
1 LKI / CHF
Fr0,0019616
1 LKI / HKD
HK$0,01922368
1 LKI / MAD
.د.م0,02216608
1 LKI / MXN
$0,0462202
1 LKI / PLN
0,00904788
1 LKI / RON
лв0,01073976
1 LKI / SEK
kr0,02368632
1 LKI / BGN
лв0,00411936
1 LKI / HUF
Ft0,84464044
1 LKI / CZK
0,052105
1 LKI / KWD
د.ك0,000742956
1 LKI / ILS
0,00836132

Laika AI Kaynağı

Laika AI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Laika AI Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

LKI
LKI
USD
USD

1 LKI = 0,002452 USD

Al-Sat

LKIUSDT
$0,002452
$0,002452$0,002452
+%7,30

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