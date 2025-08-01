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Decentraland Fiyatı(MANA)

Decentraland (MANA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2807
$0,2807$0,2807
+%1,181D
USD

MANA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Decentraland (MANA), şu anda 0,2808 USD fiyatından işlem görmektedir ve 553,10M USD piyasa değerine sahiptir. MANA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Decentraland Ana Piyasa Performansı:

$ 258,17K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,18
Decentraland 24 saatlik fiyat değişimi
1,97B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MANA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MANA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

MANA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Decentraland fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,003274+%1,18
30 Gün$ +0,0224+%8,66
60 Gün$ +0,0046+%1,66
90 Gün$ -0,0203-%6,75
Bugünkü Decentraland Fiyatı Değişimi

Bugün, MANA, $ +0,003274 (+%1,18) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Decentraland 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0224 (+%8,66) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Decentraland 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MANA değişimi $ +0,0046 (+%1,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Decentraland 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0203 (-%6,75) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MANA Fiyat Bilgisi

En güncel Decentraland fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,2703
$ 0,2703$ 0,2703

$ 0,2837
$ 0,2837$ 0,2837

$ 5,89723
$ 5,89723$ 5,89723

-%0,85

+%1,18

-%13,39

MANA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 553,10M
$ 553,10M$ 553,10M

$ 258,17K
$ 258,17K$ 258,17K

1,97B
1,97B 1,97B

Decentraland (MANA) Nedir?

"Decentraland, dağıtılmış, paylaşılan bir sanal platformdur. Bu platformda, kullanıcılar içeriğe göz atabilir ve keşfedebilir ve diğer kişi ve varlıklarla etkileşime girebilir. Kullanıcılar ayrıca blok zinciri tabanlı bir arazi defteri aracılığıyla sanal bölgelerin sahipliğini talep edebilir. Bölgeler, Kartezyen koordinatlarla (X,Y) sınırlandırılır ve sahipleri, statik 3B sahnelerden oyunlar gibi etkileşimli sistemlere kadar bölgede ne yayınlayacaklarına karar verebilir. Etki alanları, MANA adlı bir ERC20 belirteci ile satın alınabilen, Ethereum akıllı sözleşmelerinde saklanan, takas edilemez, devredilebilir, nadir bulunan dijital varlıklardır. MANA, sanal dünyalarda dijital mal ve hizmet satın almak için de kullanılabilir. "

Decentraland, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Decentraland yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MANA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Decentraland hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Decentraland satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Decentraland Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Decentraland, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MANA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Decentraland fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Decentraland Fiyat Geçmişi

MANA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MANA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Decentraland fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Decentraland (MANA) Token Ekonomisi

Decentraland (MANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Decentraland (MANA) Satın Alma

Nasıl Decentraland satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Decentraland Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MANA / VND
7.389,252
1 MANA / AUD
A$0,432432
1 MANA / GBP
0,2106
1 MANA / EUR
0,241488
1 MANA / USD
$0,2808
1 MANA / MYR
RM1,190592
1 MANA / TRY
11,422944
1 MANA / JPY
¥41,2776
1 MANA / ARS
ARS$379,970136
1 MANA / RUB
22,348872
1 MANA / INR
24,488568
1 MANA / IDR
Rp4.603,277952
1 MANA / KRW
388,380096
1 MANA / PHP
16,16004
1 MANA / EGP
￡E.13,469976
1 MANA / BRL
R$1,555632
1 MANA / CAD
C$0,384696
1 MANA / BDT
33,898176
1 MANA / NGN
424,80828
1 MANA / UAH
11,588616
1 MANA / VES
Bs34,5384
1 MANA / CLP
$272,376
1 MANA / PKR
Rs78,677352
1 MANA / KZT
150,48072
1 MANA / THB
฿9,117576
1 MANA / TWD
NT$8,387496
1 MANA / AED
د.إ1,030536
1 MANA / CHF
Fr0,22464
1 MANA / HKD
HK$2,201472
1 MANA / MAD
.د.م2,538432
1 MANA / MXN
$5,290272
1 MANA / PLN
1,033344
1 MANA / RON
лв1,229904
1 MANA / SEK
kr2,712528
1 MANA / BGN
лв0,471744
1 MANA / HUF
Ft96,626088
1 MANA / CZK
5,964192
1 MANA / KWD
د.ك0,0850824
1 MANA / ILS
0,957528

Decentraland Kaynağı

Decentraland hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Decentraland Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0,2808 USD

Al-Sat

MANAUSDT
$0,2808
$0,2808$0,2808
+%3,69

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