Heroes of Mavia (MAVIA) Nedir?

Heroes of Mavia, oyuncuların üslerini ve ordularını kullanarak diğer oyuncularla savaştığı ve oyna-kazan tarzında gerçek kripto para için rekabet ettiği çevrimiçi çok oyunculu blok zinciri tabanlı bir strateji oyunudur. Oyuncular satın alabilir, kiralayabilir veya toprak sahipleriyle ortaklık kurarak oyunda bir üs edinebilir ve inşa edebilir, dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncular tarafından inşa edilen ve giderek güçleşen üslerle savaştıkça daha fazla ödül kazanabilirler.

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Heroes of Mavia Fiyat Geleceği Tahmini

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Heroes of Mavia (MAVIA) Token Ekonomisi

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MAVIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MAVIA / VND ₫ 4.323,5545 1 MAVIA / AUD A$ 0,253022 1 MAVIA / GBP ￡ 0,123225 1 MAVIA / EUR € 0,141298 1 MAVIA / USD $ 0,1643 1 MAVIA / MYR RM 0,694989 1 MAVIA / TRY ₺ 6,683724 1 MAVIA / JPY ¥ 24,1521 1 MAVIA / ARS ARS$ 222,026805 1 MAVIA / RUB ₽ 13,066779 1 MAVIA / INR ₹ 14,346676 1 MAVIA / IDR Rp 2.693,442192 1 MAVIA / KRW ₩ 227,562072 1 MAVIA / PHP ₱ 9,448893 1 MAVIA / EGP ￡E. 7,873256 1 MAVIA / BRL R$ 0,911865 1 MAVIA / CAD C$ 0,225091 1 MAVIA / BDT ৳ 19,834296 1 MAVIA / NGN ₦ 248,561255 1 MAVIA / UAH ₴ 6,780661 1 MAVIA / VES Bs 20,2089 1 MAVIA / CLP $ 159,371 1 MAVIA / PKR Rs 46,035217 1 MAVIA / KZT ₸ 88,04837 1 MAVIA / THB ฿ 5,331535 1 MAVIA / TWD NT$ 4,902712 1 MAVIA / AED د.إ 0,602981 1 MAVIA / CHF Fr 0,13144 1 MAVIA / HKD HK$ 1,288112 1 MAVIA / MAD .د.م 1,485272 1 MAVIA / MXN $ 3,095412 1 MAVIA / PLN zł 0,604624 1 MAVIA / RON лв 0,719634 1 MAVIA / SEK kr 1,585495 1 MAVIA / BGN лв 0,276024 1 MAVIA / HUF Ft 56,497841 1 MAVIA / CZK Kč 3,486446 1 MAVIA / KWD د.ك 0,0497829 1 MAVIA / ILS ₪ 0,560263

Heroes of Mavia Kaynağı

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