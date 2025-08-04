MAVIA Hakkında Daha Fazla Bilgi

MAVIA Fiyat Bilgileri

MAVIA Whitepaper

MAVIA Resmi Websitesi

MAVIA Token Ekonomisi

MAVIA Fiyat Tahmini

MAVIA Fiyat Geçmişi

MAVIA Satın Alma Kılavuzu

MAVIA / İtibari Para Dönüştürücüsü

MAVIA Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Heroes of Mavia Logosu

Heroes of Mavia Fiyatı(MAVIA)

Heroes of Mavia (MAVIA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1643
$0,1643$0,1643
+%2,751D
USD

MAVIA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Heroes of Mavia (MAVIA), şu anda 0,1643 USD fiyatından işlem görmektedir ve 18,39M USD piyasa değerine sahiptir. MAVIA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Heroes of Mavia Ana Piyasa Performansı:

$ 69,26K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,75
Heroes of Mavia 24 saatlik fiyat değişimi
111,93M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MAVIA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MAVIA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

MAVIA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Heroes of Mavia fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,004397+%2,75
30 Gün$ +0,0301+%22,42
60 Gün$ +0,0051+%3,20
90 Gün$ -0,0417-%20,25
Bugünkü Heroes of Mavia Fiyatı Değişimi

Bugün, MAVIA, $ +0,004397 (+%2,75) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Heroes of Mavia 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0301 (+%22,42) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Heroes of Mavia 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MAVIA değişimi $ +0,0051 (+%3,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Heroes of Mavia 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0417 (-%20,25) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MAVIA Fiyat Bilgisi

En güncel Heroes of Mavia fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,1554
$ 0,1554$ 0,1554

$ 0,1692
$ 0,1692$ 0,1692

$ 10,7952
$ 10,7952$ 10,7952

-%0,61

+%2,75

-%7,23

MAVIA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 18,39M
$ 18,39M$ 18,39M

$ 69,26K
$ 69,26K$ 69,26K

111,93M
111,93M 111,93M

Heroes of Mavia (MAVIA) Nedir?

Heroes of Mavia, oyuncuların üslerini ve ordularını kullanarak diğer oyuncularla savaştığı ve oyna-kazan tarzında gerçek kripto para için rekabet ettiği çevrimiçi çok oyunculu blok zinciri tabanlı bir strateji oyunudur. Oyuncular satın alabilir, kiralayabilir veya toprak sahipleriyle ortaklık kurarak oyunda bir üs edinebilir ve inşa edebilir, dünyanın dört bir yanındaki diğer oyuncular tarafından inşa edilen ve giderek güçleşen üslerle savaştıkça daha fazla ödül kazanabilirler.

Heroes of Mavia, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Heroes of Mavia yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MAVIA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Heroes of Mavia hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Heroes of Mavia satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Heroes of Mavia Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Heroes of Mavia, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MAVIA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Heroes of Mavia fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Heroes of Mavia Fiyat Geçmişi

MAVIA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MAVIA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Heroes of Mavia fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Heroes of Mavia (MAVIA) Token Ekonomisi

Heroes of Mavia (MAVIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MAVIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Heroes of Mavia (MAVIA) Satın Alma

Nasıl Heroes of Mavia satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Heroes of Mavia Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MAVIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MAVIA / VND
4.323,5545
1 MAVIA / AUD
A$0,253022
1 MAVIA / GBP
0,123225
1 MAVIA / EUR
0,141298
1 MAVIA / USD
$0,1643
1 MAVIA / MYR
RM0,694989
1 MAVIA / TRY
6,683724
1 MAVIA / JPY
¥24,1521
1 MAVIA / ARS
ARS$222,026805
1 MAVIA / RUB
13,066779
1 MAVIA / INR
14,346676
1 MAVIA / IDR
Rp2.693,442192
1 MAVIA / KRW
227,562072
1 MAVIA / PHP
9,448893
1 MAVIA / EGP
￡E.7,873256
1 MAVIA / BRL
R$0,911865
1 MAVIA / CAD
C$0,225091
1 MAVIA / BDT
19,834296
1 MAVIA / NGN
248,561255
1 MAVIA / UAH
6,780661
1 MAVIA / VES
Bs20,2089
1 MAVIA / CLP
$159,371
1 MAVIA / PKR
Rs46,035217
1 MAVIA / KZT
88,04837
1 MAVIA / THB
฿5,331535
1 MAVIA / TWD
NT$4,902712
1 MAVIA / AED
د.إ0,602981
1 MAVIA / CHF
Fr0,13144
1 MAVIA / HKD
HK$1,288112
1 MAVIA / MAD
.د.م1,485272
1 MAVIA / MXN
$3,095412
1 MAVIA / PLN
0,604624
1 MAVIA / RON
лв0,719634
1 MAVIA / SEK
kr1,585495
1 MAVIA / BGN
лв0,276024
1 MAVIA / HUF
Ft56,497841
1 MAVIA / CZK
3,486446
1 MAVIA / KWD
د.ك0,0497829
1 MAVIA / ILS
0,560263

Heroes of Mavia Kaynağı

Heroes of Mavia hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Heroes of Mavia Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Heroes of Mavia Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025

The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

August 4, 2025

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

MAVIA
MAVIA
USD
USD

1 MAVIA = 0,1643 USD

Al-Sat

MAVIAUSDT
$0,1643
$0,1643$0,1643
+%5,45

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti