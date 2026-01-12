Bugünkü MINEBLUE Fiyatı

Bugünkü MINEBLUE (MB) fiyatı $ 0,0022485 olup, son 24 saatte % 2,76 değişim gösterdi. Mevcut MB / USD dönüşüm oranı MB başına $ 0,0022485 şeklindedir.

MINEBLUE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile 3970. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MB şeklindedir. Son 24 saat içinde MB, $ 0,0022485 (en düşük) ile $ 0,0028906 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,06603050623536078 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,015094647497112078 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MB, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%10,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 98,82 seviyesine ulaştı.

MINEBLUE (MB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3970 Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 98,82$ 98,82 $ 98,82 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,49M$ 22,49M $ 22,49M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki MINEBLUE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 98,82. Dolaşımdaki MB arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,49M.