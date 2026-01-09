Bugünkü MecoFun Fiyatı

Bugünkü MecoFun (MECO) fiyatı $ 0,00002229 olup, son 24 saatte % 0,95 değişim gösterdi. Mevcut MECO / USD dönüşüm oranı MECO başına $ 0,00002229 şeklindedir.

MecoFun, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MECO şeklindedir. Son 24 saat içinde MECO, $ 0,00002198 (en düşük) ile $ 0,00002231 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MECO, son bir saatte +%0,49 ve son 7 günde -%4,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,84K seviyesine ulaştı.

MecoFun (MECO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,84K$ 54,84K $ 54,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,29K$ 22,29K $ 22,29K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki MecoFun piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,84K. Dolaşımdaki MECO arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,29K.