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Melania Meme Fiyatı(MELANIA)

Melania Meme (MELANIA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2077
$0,2077$0,2077
-%0,471D
USD

MELANIA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Melania Meme (MELANIA), şu anda 0,2075 USD fiyatından işlem görmektedir ve 174,82M USD piyasa değerine sahiptir. MELANIA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Melania Meme Ana Piyasa Performansı:

$ 87,45K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,47
Melania Meme 24 saatlik fiyat değişimi
842,50M USD
Dolaşımdaki arz

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MELANIA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Melania Meme fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000981-%0,47
30 Gün$ +0,0088+%4,42
60 Gün$ -0,1201-%36,67
90 Gün$ -0,1204-%36,72
Bugünkü Melania Meme Fiyatı Değişimi

Bugün, MELANIA, $ -0,000981 (-%0,47) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Melania Meme 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0088 (+%4,42) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Melania Meme 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MELANIA değişimi $ -0,1201 (-%36,67) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Melania Meme 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,1204 (-%36,72) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MELANIA Fiyat Bilgisi

En güncel Melania Meme fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,2014
$ 0,2014$ 0,2014

$ 0,2119
$ 0,2119$ 0,2119

$ 45
$ 45$ 45

-%1,85

-%0,47

-%14,01

MELANIA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 174,82M
$ 174,82M$ 174,82M

$ 87,45K
$ 87,45K$ 87,45K

842,50M
842,50M 842,50M

Melania Meme (MELANIA) Nedir?

Melania memeleri, MELANIA sembolü ve ilgili sanat eseri tarafından somutlaştırılan değerlere destek ve katılımın bir ifadesi olarak işlev görmesi amaçlanan dijital koleksiyonlardır ve bir yatırım fırsatı, yatırım sözleşmesi veya herhangi bir türde menkul kıymet olma veya bunlara konu olma amacı taşımaz. https://melaniameme.com/ siyasi değildir ve herhangi bir siyasi kampanya veya herhangi bir siyasi makam veya devlet kurumu ile hiçbir ilgisi yoktur.

Melania Meme, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Melania Meme yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MELANIA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Melania Meme Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Melania Meme, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MELANIA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Melania Meme fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Melania Meme Fiyat Geçmişi

MELANIA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MELANIA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Melania Meme fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Melania Meme (MELANIA) Token Ekonomisi

Melania Meme (MELANIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MELANIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Melania Meme (MELANIA) Satın Alma

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MELANIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MELANIA / VND
5.460,3625
1 MELANIA / AUD
A$0,31955
1 MELANIA / GBP
0,155625
1 MELANIA / EUR
0,17845
1 MELANIA / USD
$0,2075
1 MELANIA / MYR
RM0,8798
1 MELANIA / TRY
8,4411
1 MELANIA / JPY
¥30,5025
1 MELANIA / ARS
ARS$280,782775
1 MELANIA / RUB
16,514925
1 MELANIA / INR
18,096075
1 MELANIA / IDR
Rp3.401,6388
1 MELANIA / KRW
286,9974
1 MELANIA / PHP
11,941625
1 MELANIA / EGP
￡E.9,953775
1 MELANIA / BRL
R$1,14955
1 MELANIA / CAD
C$0,284275
1 MELANIA / BDT
25,0494
1 MELANIA / NGN
313,916375
1 MELANIA / UAH
8,563525
1 MELANIA / VES
Bs25,5225
1 MELANIA / CLP
$201,275
1 MELANIA / PKR
Rs58,139425
1 MELANIA / KZT
111,19925
1 MELANIA / THB
฿6,737525
1 MELANIA / TWD
NT$6,198025
1 MELANIA / AED
د.إ0,761525
1 MELANIA / CHF
Fr0,166
1 MELANIA / HKD
HK$1,6268
1 MELANIA / MAD
.د.م1,8758
1 MELANIA / MXN
$3,9093
1 MELANIA / PLN
0,7636
1 MELANIA / RON
лв0,90885
1 MELANIA / SEK
kr2,00445
1 MELANIA / BGN
лв0,3486
1 MELANIA / HUF
Ft71,402825
1 MELANIA / CZK
4,4073
1 MELANIA / KWD
د.ك0,0628725
1 MELANIA / ILS
0,707575

Melania Meme Kaynağı

Melania Meme hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Melania Meme Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

MELANIA
MELANIA
USD
USD

1 MELANIA = 0,2075 USD

Al-Sat

MELANIAUSDT
$0,2075
$0,2075$0,2075
+%2,87

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