Metal Blockchain (METAL) Nedir?

Metal blockchain2 ($METAL), herhangi bir zincirin Snow protokolleri (Avalanche tarafından tanıtılan) aracılığıyla konuşlandırılmasına ve fikir birliği bulmasına izin veren, yüksek verimli bir Hisse Kanıtı (PoS) modelinde çalışmasına izin veren, İş Kanıtı (PoW) ihtiyacını ortadan kaldıran sıfır katman bir blok zinciridir.

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Metal Blockchain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Metal Blockchain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte METAL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Metal Blockchain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Metal Blockchain Fiyat Geçmişi

METAL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak METAL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Metal Blockchain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Metal Blockchain (METAL) Token Ekonomisi

Metal Blockchain (METAL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. METAL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Metal Blockchain (METAL) Satın Alma

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METAL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 METAL / VND ₫ 8.824,4721 1 METAL / AUD A$ 0,5164236 1 METAL / GBP ￡ 0,251505 1 METAL / EUR € 0,2883924 1 METAL / USD $ 0,33534 1 METAL / MYR RM 1,4184882 1 METAL / TRY ₺ 13,6416312 1 METAL / JPY ¥ 49,29498 1 METAL / ARS ARS$ 453,161709 1 METAL / RUB ₽ 26,6729436 1 METAL / INR ₹ 29,2818888 1 METAL / IDR Rp 5.497,3761696 1 METAL / KRW ₩ 464,4593136 1 METAL / PHP ₱ 19,2854034 1 METAL / EGP ￡E. 16,0694928 1 METAL / BRL R$ 1,8577836 1 METAL / CAD C$ 0,4594158 1 METAL / BDT ৳ 40,4822448 1 METAL / NGN ₦ 507,319119 1 METAL / UAH ₴ 13,8394818 1 METAL / VES Bs 41,24682 1 METAL / CLP $ 325,2798 1 METAL / PKR Rs 93,9589146 1 METAL / KZT ₸ 179,708706 1 METAL / THB ฿ 10,8851364 1 METAL / TWD NT$ 10,009899 1 METAL / AED د.إ 1,2306978 1 METAL / CHF Fr 0,268272 1 METAL / HKD HK$ 2,6290656 1 METAL / MAD .د.م 3,0314736 1 METAL / MXN $ 6,3178056 1 METAL / PLN zł 1,2340512 1 METAL / RON лв 1,4687892 1 METAL / SEK kr 3,236031 1 METAL / BGN лв 0,5633712 1 METAL / HUF Ft 115,3133658 1 METAL / CZK Kč 7,1159148 1 METAL / KWD د.ك 0,10160802 1 METAL / ILS ₪ 1,1435094

Metal Blockchain Kaynağı

Metal Blockchain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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