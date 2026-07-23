Bugünkü MetFi Fiyatı

Bugünkü MetFi (METFI) fiyatı $ 0,00929545 olup, son 24 saatte % 3,07 değişim gösterdi. Mevcut METFI / USD dönüşüm oranı METFI başına $ 0,00929545 şeklindedir.

MetFi, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.047.969 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 326,98M METFI şeklindedir. Son 24 saat içinde METFI, $ 0,00928993 (en düşük) ile $ 0,00964375 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,7 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00920072 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, METFI, son bir saatte -%0,63 ve son 7 günde -%13,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,38K seviyesine ulaştı.

MetFi (METFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,05M$ 3,05M $ 3,05M Hacim (24 Sa) $ 3,38K$ 3,38K $ 3,38K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,19M$ 4,19M $ 4,19M Dolaşım Arzı 326,98M 326,98M 326,98M Toplam Arz 449.869.029,0039936 449.869.029,0039936 449.869.029,0039936

Şu anki MetFi piyasa değeri $ 3,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,38K. Dolaşımdaki METFI arzı 326,98M olup, toplam arzı 449869029.0039936. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,19M.