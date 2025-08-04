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Metis Fiyatı(METIS)

Metis (METIS) Canlı Fiyat Grafiği

$15,26
$15,26$15,26
+%0,921D
USD

METIS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Metis (METIS), şu anda 15,26 USD fiyatından işlem görmektedir ve 99,17M USD piyasa değerine sahiptir. METIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Metis Ana Piyasa Performansı:

$ 1,52M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,92
Metis 24 saatlik fiyat değişimi
6,50M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki METIS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, METIS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

METIS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Metis fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,1391+%0,92
30 Gün$ +0,55+%3,73
60 Gün$ -2,31-%13,15
90 Gün$ +0,76+%5,24
Bugünkü Metis Fiyatı Değişimi

Bugün, METIS, $ +0,1391 (+%0,92) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Metis 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,55 (+%3,73) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Metis 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, METIS değişimi $ -2,31 (-%13,15) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Metis 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,76 (+%5,24) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

METIS Fiyat Bilgisi

En güncel Metis fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 14,7
$ 14,7$ 14,7

$ 15,47
$ 15,47$ 15,47

$ 323,04
$ 323,04$ 323,04

+%0,52

+%0,92

-%16,66

METIS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 99,17M
$ 99,17M$ 99,17M

$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M

6,50M
6,50M 6,50M

Metis (METIS) Nedir?

Metis: Merkeziyetsiz Altyapıyı Yeniden Tanımlayan Çoklu Ağ Ekosistemi. Metis bir Katman 2'den daha fazlasıdır - çığır açan MetisSDK tarafından desteklenen çoklu ağ ekosistemidir. Metis, çift ağ mimarisi ile merkeziyetsiz altyapının geleceğini inşa ediyor: Güvenli, genel amaçlı dApp'ler için Andromeda ve yüksek performanslı, yapay zekâ için optimize edilmiş yürütme için Hyperion. Her iki zincir de sorunsuz bir şekilde birlikte çalışarak kurucuların DeFi, oyun, DEPIN ve Yapay Zekâ gibi sektörlerde ölçeklenebilir, verimli ve akıllı Web3 uygulamaları dağıtmasına olanak tanır.

Metis, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Metis yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- METIS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Metis hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Metis satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Metis Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Metis, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte METIS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Metis fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Metis Fiyat Geçmişi

METIS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak METIS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Metis fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Metis (METIS) Token Ekonomisi

Metis (METIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. METIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Metis (METIS) Satın Alma

Nasıl Metis satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Metis Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

METIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 METIS / VND
401.566,9
1 METIS / AUD
A$23,5004
1 METIS / GBP
11,445
1 METIS / EUR
13,1236
1 METIS / USD
$15,26
1 METIS / MYR
RM64,5498
1 METIS / TRY
620,6242
1 METIS / JPY
¥2.243,22
1 METIS / ARS
ARS$20.621,601
1 METIS / RUB
1.213,7804
1 METIS / INR
1.332,5032
1 METIS / IDR
Rp250.163,8944
1 METIS / KRW
21.135,7104
1 METIS / PHP
877,6026
1 METIS / EGP
￡E.731,2592
1 METIS / BRL
R$84,5404
1 METIS / CAD
C$20,9062
1 METIS / BDT
1.842,1872
1 METIS / NGN
23.086,091
1 METIS / UAH
629,7802
1 METIS / VES
Bs1.876,98
1 METIS / CLP
$14.802,2
1 METIS / PKR
Rs4.275,6994
1 METIS / KZT
8.177,834
1 METIS / THB
฿495,3396
1 METIS / TWD
NT$455,511
1 METIS / AED
د.إ56,0042
1 METIS / CHF
Fr12,208
1 METIS / HKD
HK$119,6384
1 METIS / MAD
.د.م137,9504
1 METIS / MXN
$287,4984
1 METIS / PLN
56,1568
1 METIS / RON
лв66,8388
1 METIS / SEK
kr147,259
1 METIS / BGN
лв25,6368
1 METIS / HUF
Ft5.247,4562
1 METIS / CZK
323,8172
1 METIS / KWD
د.ك4,62378
1 METIS / ILS
52,0366

Metis Kaynağı

Metis hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Metis Websitesi
Blok Gezgini

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1 METIS = 15,26 USD

Al-Sat

METISUSDT
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+%3,03

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