MINX Hakkında Daha Fazla Bilgi

MINX Fiyat Bilgileri

MINX Whitepaper

MINX Resmi Websitesi

MINX Token Ekonomisi

MINX Fiyat Tahmini

MINX Fiyat Geçmişi

MINX Satın Alma Kılavuzu

MINX / İtibari Para Dönüştürücüsü

MINX Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

MINX TOKEN Logosu

MINX TOKEN Fiyatı(MINX)

MINX TOKEN (MINX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,05877
$0,05877$0,05877
+%0,711D
USD

MINX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

MINX TOKEN (MINX), şu anda 0,05877 USD fiyatından işlem görmektedir ve 139,23K USD piyasa değerine sahiptir. MINX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

MINX TOKEN Ana Piyasa Performansı:

$ 108,81K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,71
MINX TOKEN 24 saatlik fiyat değişimi
2,37M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MINX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MINX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

MINX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için MINX TOKEN fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0004143+%0,71
30 Gün$ -0,00434-%6,88
60 Gün$ -0,08444-%58,97
90 Gün$ -0,06266-%51,61
Bugünkü MINX TOKEN Fiyatı Değişimi

Bugün, MINX, $ +0,0004143 (+%0,71) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

MINX TOKEN 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00434 (-%6,88) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

MINX TOKEN 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MINX değişimi $ -0,08444 (-%58,97) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

MINX TOKEN 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,06266 (-%51,61) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MINX Fiyat Bilgisi

En güncel MINX TOKEN fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,05727
$ 0,05727$ 0,05727

$ 0,0628
$ 0,0628$ 0,0628

$ 1,2
$ 1,2$ 1,2

-%0,26

+%0,71

-%11,76

MINX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 139,23K
$ 139,23K$ 139,23K

$ 108,81K
$ 108,81K$ 108,81K

2,37M
2,37M 2,37M

MINX TOKEN (MINX) Nedir?

Modern Innovation Network ($MINX), amiral gemisi projemiz NANITE ile GameFi devriminin ön saflarında yer alıyor. Bu yenilikçi FPS oyunu, oyuncuların yetenekleri için adil bir şekilde ödüllendirilmesini sağlayan beceri tabanlı bir ödül ekosistemine sahiptir. Enflasyon karşıtı bir girişim olarak $MINX, istikrarlı ve sürdürülebilir bir oyun içi ekonomi sağlar. Tamamen indirilebilir ve oynanabilir olan NANITE, oyunculara blok zinciri teknolojisi ve oyun mükemmelliğinin birleştiği sürükleyici bir deneyim sunuyor. Bize katılın ve $MINX ve NANITE ile oyun dünyasının geleceğini deneyimleyin.

MINX TOKEN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, MINX TOKEN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MINX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda MINX TOKEN hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, MINX TOKEN satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

MINX TOKEN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, MINX TOKEN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MINX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen MINX TOKEN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

MINX TOKEN Fiyat Geçmişi

MINX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MINX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen MINX TOKEN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

MINX TOKEN (MINX) Token Ekonomisi

MINX TOKEN (MINX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MINX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MINX TOKEN (MINX) Satın Alma

Nasıl MINX TOKEN satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım MINX TOKEN Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MINX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MINX / VND
1.546,53255
1 MINX / AUD
A$0,0905058
1 MINX / GBP
0,0440775
1 MINX / EUR
0,0505422
1 MINX / USD
$0,05877
1 MINX / MYR
RM0,2485971
1 MINX / TRY
2,3901759
1 MINX / JPY
¥8,63919
1 MINX / ARS
ARS$79,4188395
1 MINX / RUB
4,6733904
1 MINX / INR
5,1317964
1 MINX / IDR
Rp963,4424688
1 MINX / KRW
81,3988008
1 MINX / PHP
3,3798627
1 MINX / EGP
￡E.2,8162584
1 MINX / BRL
R$0,3255858
1 MINX / CAD
C$0,0805149
1 MINX / BDT
7,0947144
1 MINX / NGN
88,9101945
1 MINX / UAH
2,4254379
1 MINX / VES
Bs7,22871
1 MINX / CLP
$57,0069
1 MINX / PKR
Rs16,4667663
1 MINX / KZT
31,494843
1 MINX / THB
฿1,9076742
1 MINX / TWD
NT$1,7542845
1 MINX / AED
د.إ0,2156859
1 MINX / CHF
Fr0,047016
1 MINX / HKD
HK$0,4607568
1 MINX / MAD
.د.م0,5312808
1 MINX / MXN
$1,1072268
1 MINX / PLN
0,2162736
1 MINX / RON
лв0,2574126
1 MINX / SEK
kr0,5671305
1 MINX / BGN
лв0,0987336
1 MINX / HUF
Ft20,2092399
1 MINX / CZK
1,2470994
1 MINX / KWD
د.ك0,01780731
1 MINX / ILS
0,2004057

MINX TOKEN Kaynağı

MINX TOKEN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi MINX TOKEN Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MINX TOKEN Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

XRP SEC Case: Complete Analysis of Ripple Lawsuit and ETF Approval Timeline 2025

The five-year legal battle between Ripple and the U.S. Securities and Exchange Commission is nearing resolution in 2025, with the SEC facing an August 15 deadline to decide on its appeal, marking a watershed moment for the cryptocurrency industry. After years of uncertainty, XRP holders finally received regulatory clarity when both parties resolved their dispute, setting a powerful precedent for digital asset regulation in the United States.

August 4, 2025

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

MINX
MINX
USD
USD

1 MINX = 0,05877 USD

Al-Sat

MINXUSDT
$0,05877
$0,05877$0,05877
-%6,21

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti