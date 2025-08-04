MINX TOKEN (MINX) Nedir?

Modern Innovation Network ($MINX), amiral gemisi projemiz NANITE ile GameFi devriminin ön saflarında yer alıyor. Bu yenilikçi FPS oyunu, oyuncuların yetenekleri için adil bir şekilde ödüllendirilmesini sağlayan beceri tabanlı bir ödül ekosistemine sahiptir. Enflasyon karşıtı bir girişim olarak $MINX, istikrarlı ve sürdürülebilir bir oyun içi ekonomi sağlar. Tamamen indirilebilir ve oynanabilir olan NANITE, oyunculara blok zinciri teknolojisi ve oyun mükemmelliğinin birleştiği sürükleyici bir deneyim sunuyor. Bize katılın ve $MINX ve NANITE ile oyun dünyasının geleceğini deneyimleyin.

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MINX TOKEN Fiyat Geleceği Tahmini

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MINX TOKEN Fiyat Geçmişi

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MINX TOKEN (MINX) Token Ekonomisi

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MINX TOKEN (MINX) Satın Alma

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MINX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MINX / VND ₫ 1.546,53255 1 MINX / AUD A$ 0,0905058 1 MINX / GBP ￡ 0,0440775 1 MINX / EUR € 0,0505422 1 MINX / USD $ 0,05877 1 MINX / MYR RM 0,2485971 1 MINX / TRY ₺ 2,3901759 1 MINX / JPY ¥ 8,63919 1 MINX / ARS ARS$ 79,4188395 1 MINX / RUB ₽ 4,6733904 1 MINX / INR ₹ 5,1317964 1 MINX / IDR Rp 963,4424688 1 MINX / KRW ₩ 81,3988008 1 MINX / PHP ₱ 3,3798627 1 MINX / EGP ￡E. 2,8162584 1 MINX / BRL R$ 0,3255858 1 MINX / CAD C$ 0,0805149 1 MINX / BDT ৳ 7,0947144 1 MINX / NGN ₦ 88,9101945 1 MINX / UAH ₴ 2,4254379 1 MINX / VES Bs 7,22871 1 MINX / CLP $ 57,0069 1 MINX / PKR Rs 16,4667663 1 MINX / KZT ₸ 31,494843 1 MINX / THB ฿ 1,9076742 1 MINX / TWD NT$ 1,7542845 1 MINX / AED د.إ 0,2156859 1 MINX / CHF Fr 0,047016 1 MINX / HKD HK$ 0,4607568 1 MINX / MAD .د.م 0,5312808 1 MINX / MXN $ 1,1072268 1 MINX / PLN zł 0,2162736 1 MINX / RON лв 0,2574126 1 MINX / SEK kr 0,5671305 1 MINX / BGN лв 0,0987336 1 MINX / HUF Ft 20,2092399 1 MINX / CZK Kč 1,2470994 1 MINX / KWD د.ك 0,01780731 1 MINX / ILS ₪ 0,2004057

MINX TOKEN Kaynağı

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