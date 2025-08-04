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Mexc Staked SOL Fiyatı(MXSOL)

Mexc Staked SOL (MXSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$163,09
$163,09$163,09
+%0,231D
USD

MXSOL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Mexc Staked SOL (MXSOL), şu anda 163,09 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. MXSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mexc Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

$ 76,80K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,23
Mexc Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MXSOL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MXSOL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

MXSOL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Mexc Staked SOL fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,3742+%0,23
30 Gün$ +16,2+%11,02
60 Gün$ +13,09+%8,72
90 Gün$ +13,09+%8,72
Bugünkü Mexc Staked SOL Fiyatı Değişimi

Bugün, MXSOL, $ +0,3742 (+%0,23) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Mexc Staked SOL 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +16,2 (+%11,02) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Mexc Staked SOL 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MXSOL değişimi $ +13,09 (+%8,72) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Mexc Staked SOL 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +13,09 (+%8,72) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MXSOL Fiyat Bilgisi

En güncel Mexc Staked SOL fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 159,78
$ 159,78$ 159,78

$ 164,63
$ 164,63$ 164,63

$ 204,87
$ 204,87$ 204,87

-%0,78

+%0,23

-%13,33

MXSOL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 76,80K
$ 76,80K$ 76,80K

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Mexc Staked SOL (MXSOL) Nedir?

MXSOL, MEXC borsası tarafından desteklenen Solana için bir likidite staking tokenidir (LST). MEXC'de SOL stake ettiğinizde, MEXC stake havuzunda stake ettiğiniz SOL'u temsil eden MXSOL tokenleri alırsınız. Bu tokenler makbuz görevi görür ve daha sonra SOL ve kazanılan ödüllerle takas edilebilir.

Mexc Staked SOL, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Mexc Staked SOL yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MXSOL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Mexc Staked SOL hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Mexc Staked SOL satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Mexc Staked SOL Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Mexc Staked SOL, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MXSOL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Mexc Staked SOL fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Mexc Staked SOL Fiyat Geçmişi

MXSOL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MXSOL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Mexc Staked SOL fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Mexc Staked SOL (MXSOL) Token Ekonomisi

Mexc Staked SOL (MXSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MXSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Mexc Staked SOL (MXSOL) Satın Alma

Nasıl Mexc Staked SOL satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Mexc Staked SOL Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MXSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MXSOL / VND
4.291.713,35
1 MXSOL / AUD
A$251,1586
1 MXSOL / GBP
122,3175
1 MXSOL / EUR
140,2574
1 MXSOL / USD
$163,09
1 MXSOL / MYR
RM689,8707
1 MXSOL / TRY
6.632,8703
1 MXSOL / JPY
¥23.974,23
1 MXSOL / ARS
ARS$220.391,6715
1 MXSOL / RUB
12.968,9168
1 MXSOL / INR
14.241,0188
1 MXSOL / IDR
Rp2.673.606,1296
1 MXSOL / KRW
225.886,1736
1 MXSOL / PHP
9.379,3059
1 MXSOL / EGP
￡E.7.815,2728
1 MXSOL / BRL
R$903,5186
1 MXSOL / CAD
C$223,4333
1 MXSOL / BDT
19.688,2248
1 MXSOL / NGN
246.730,7065
1 MXSOL / UAH
6.730,7243
1 MXSOL / VES
Bs20.060,07
1 MXSOL / CLP
$158.197,3
1 MXSOL / PKR
Rs45.696,1871
1 MXSOL / KZT
87.399,931
1 MXSOL / THB
฿5.293,9014
1 MXSOL / TWD
NT$4.868,2365
1 MXSOL / AED
د.إ598,5403
1 MXSOL / CHF
Fr130,472
1 MXSOL / HKD
HK$1.278,6256
1 MXSOL / MAD
.د.م1.474,3336
1 MXSOL / MXN
$3.072,6156
1 MXSOL / PLN
600,1712
1 MXSOL / RON
лв714,3342
1 MXSOL / SEK
kr1.573,8185
1 MXSOL / BGN
лв273,9912
1 MXSOL / HUF
Ft56.081,7583
1 MXSOL / CZK
3.460,7698
1 MXSOL / KWD
د.ك49,41627
1 MXSOL / ILS
556,1369

Mexc Staked SOL Kaynağı

Mexc Staked SOL hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Mexc Staked SOL Websitesi
Blok Gezgini

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MXSOL
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1 MXSOL = 163,09 USD

Al-Sat

MXSOLUSDT
$163,09
$163,09$163,09
+%0,85

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