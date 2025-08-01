NAM (NAM) Nedir?

Namada, Multichain'in birleştirilebilir gizlilik katmanıdır. Korumalı bir varlık merkezi sağlayarak ve korumalı çapraz zincir işlemlerini mümkün kılarak kullanıcıların kişisel verilerini koruyan bir proof-of-stake (hisse ispatı) katman 1 blok zinciridir. Namada, herhangi bir varlığı destekleyebilir ve mevcut zincirlere, dapp'lere, tokenlere ve NFT'lere veri koruması eklemek için kullanılabilir. Öncelikle Rust ile geliştirilen Namada, çoklu zincir birlikte çalışabilirliği için CometBFT konsensüsünü ve IBC (Inter-Blockchain Communication) protokolünü kullanır, ancak IBC'nin ötesinde ek ekosistemleri desteklemek için yükseltilebilir. Namada, zk-SNARKs gibi gelişmiş kriptografik standartları ve birlikte çalışabilirlik potansiyelini kullanarak, kullanıcıların zincir üstü verilerini korurken çok çeşitli diğer blok zincirleri ve protokollerle birlikte çalışabilmeleri için kullanışlı bir kriptografik temel olarak konumlanmaktadır.

NAM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NAM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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NAM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NAM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NAM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NAM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NAM Fiyat Geçmişi

NAM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NAM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NAM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NAM (NAM) Token Ekonomisi

NAM (NAM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NAM (NAM) Satın Alma

Nasıl NAM satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NAM Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NAM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NAM / VND ₫ 469,19645 1 NAM / AUD A$ 0,0274582 1 NAM / GBP ￡ 0,0133725 1 NAM / EUR € 0,0153338 1 NAM / USD $ 0,01783 1 NAM / MYR RM 0,0754209 1 NAM / TRY ₺ 0,7253244 1 NAM / JPY ¥ 2,62101 1 NAM / ARS ARS$ 24,1270211 1 NAM / RUB ₽ 1,4190897 1 NAM / INR ₹ 1,5544194 1 NAM / IDR Rp 292,2950352 1 NAM / KRW ₩ 24,6610296 1 NAM / PHP ₱ 1,0257599 1 NAM / EGP ￡E. 0,8551268 1 NAM / BRL R$ 0,0985999 1 NAM / CAD C$ 0,0244271 1 NAM / BDT ৳ 2,1524376 1 NAM / NGN ₦ 26,9741155 1 NAM / UAH ₴ 0,7358441 1 NAM / VES Bs 2,19309 1 NAM / CLP $ 17,2951 1 NAM / PKR Rs 4,9957877 1 NAM / KZT ₸ 9,555097 1 NAM / THB ฿ 0,5787618 1 NAM / TWD NT$ 0,5320472 1 NAM / AED د.إ 0,0654361 1 NAM / CHF Fr 0,014264 1 NAM / HKD HK$ 0,1397872 1 NAM / MAD .د.م 0,1611832 1 NAM / MXN $ 0,3359172 1 NAM / PLN zł 0,0656144 1 NAM / RON лв 0,0780954 1 NAM / SEK kr 0,1722378 1 NAM / BGN лв 0,0299544 1 NAM / HUF Ft 6,1354813 1 NAM / CZK Kč 0,3787092 1 NAM / KWD د.ك 0,00540249 1 NAM / ILS ₪ 0,0608003

NAM Kaynağı

NAM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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