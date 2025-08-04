Neon EVM (NEON) Nedir?

Neon EVM, Solana üzerinde akıllı bir sözleşme olarak çalışan bir Ethereum Sanal Makinesidir ve Solana Ağ Uzantısı olarak Neon EVM, EVM dApp'lerinin mevcut kod tabanlarını değiştirmeden Solana'nın likiditesine ve kullanıcılarına sorunsuz bir şekilde erişmelerini sağlar.

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Neon EVM Fiyat Geleceği Tahmini

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Neon EVM Fiyat Geçmişi

NEON fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NEON kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Neon EVM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Neon EVM (NEON) Token Ekonomisi

Neon EVM (NEON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Neon EVM (NEON) Satın Alma

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NEON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEON / VND ₫ 2,467.8207 1 NEON / AUD A$ 0.1444212 1 NEON / GBP ￡ 0.070335 1 NEON / EUR € 0.0806508 1 NEON / USD $ 0.09378 1 NEON / MYR RM 0.3966894 1 NEON / TRY ₺ 3.8140326 1 NEON / JPY ¥ 13.78566 1 NEON / ARS ARS$ 126.729603 1 NEON / RUB ₽ 7.4573856 1 NEON / INR ₹ 8.1888696 1 NEON / IDR Rp 1,537.3768032 1 NEON / KRW ₩ 129.8890512 1 NEON / PHP ₱ 5.3932878 1 NEON / EGP ￡E. 4.4939376 1 NEON / BRL R$ 0.5195412 1 NEON / CAD C$ 0.1284786 1 NEON / BDT ৳ 11.3211216 1 NEON / NGN ₦ 141.875073 1 NEON / UAH ₴ 3.8703006 1 NEON / VES Bs 11.53494 1 NEON / CLP $ 90.9666 1 NEON / PKR Rs 26.2762182 1 NEON / KZT ₸ 50.256702 1 NEON / THB ฿ 3.0440988 1 NEON / TWD NT$ 2.799333 1 NEON / AED د.إ 0.3441726 1 NEON / CHF Fr 0.075024 1 NEON / HKD HK$ 0.7352352 1 NEON / MAD .د.م 0.8477712 1 NEON / MXN $ 1.7668152 1 NEON / PLN zł 0.3451104 1 NEON / RON лв 0.4107564 1 NEON / SEK kr 0.904977 1 NEON / BGN лв 0.1575504 1 NEON / HUF Ft 32.2481286 1 NEON / CZK Kč 1.9900116 1 NEON / KWD د.ك 0.02841534 1 NEON / ILS ₪ 0.3197898

Neon EVM Kaynağı

Neon EVM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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