Bugünkü Neuralinker Fiyatı

Bugünkü Neuralinker (NEURALINKER) fiyatı $ 0,00001777 olup, son 24 saatte % 81,69 değişim gösterdi. Mevcut NEURALINKER / USD dönüşüm oranı NEURALINKER başına $ 0,00001777 şeklindedir.

Neuralinker, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NEURALINKER şeklindedir. Son 24 saat içinde NEURALINKER, $ 0,0000091 (en düşük) ile $ 0,00002407 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEURALINKER, son bir saatte -%1,23 ve son 7 günde +%255,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 922,20K seviyesine ulaştı.

Neuralinker (NEURALINKER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 922,20K$ 922,20K $ 922,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 177,70M$ 177,70M $ 177,70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 10.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Neuralinker piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 922,20K. Dolaşımdaki NEURALINKER arzı -- olup, toplam arzı 10000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 177,70M.