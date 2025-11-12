Neuralinker Fiyatı(NEURALINKER)
Bugünkü Neuralinker (NEURALINKER) fiyatı $ 0,00001777 olup, son 24 saatte % 81,69 değişim gösterdi. Mevcut NEURALINKER / USD dönüşüm oranı NEURALINKER başına $ 0,00001777 şeklindedir.
Neuralinker, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NEURALINKER şeklindedir. Son 24 saat içinde NEURALINKER, $ 0,0000091 (en düşük) ile $ 0,00002407 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.
Kısa vadeli performansta, NEURALINKER, son bir saatte -%1,23 ve son 7 günde +%255,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 922,20K seviyesine ulaştı.
BSC
Şu anki Neuralinker piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 922,20K. Dolaşımdaki NEURALINKER arzı -- olup, toplam arzı 10000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 177,70M.
-%1,23
+%81,69
+%255,40
+%255,40
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Neuralinker fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0000079896
|+%81,69
|30 Gün
|$ +0,00001277
|+%255,40
|60 Gün
|$ +0,00001277
|+%255,40
|90 Gün
|$ +0,00001277
|+%255,40
Bugün, NEURALINKER, $ +0,0000079896 (+%81,69) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00001277 (+%255,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NEURALINKER değişimi $ +0,00001277 (+%255,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,00001277 (+%255,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Neuralinker (NEURALINKER) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
Neuralinker Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında Neuralinker fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
Neuralinker ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de NEURALINKER satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Neuralinker satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Neuralinker (NEURALINKER) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
Neuralinker sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de Neuralinker (NEURALINKER) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
NeuraLinker is a decentralized AI compute network that connects global GPU resources with developers through blockchain verification and zero-knowledge proofs, enabling secure, transparent, and trustless AI computation.
Neuralinker hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|11-11 01:50:49
|Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
|11-10 22:54:23
|Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
|11-10 19:50:05
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
|11-10 15:27:00
|Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
|11-08 07:05:00
|Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
|11-07 21:26:04
|Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü
Kaldıraçlı NEURALINKER long veya short pozisyonu açın. MEXC'de NEURALINKERUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Neuralinker fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 NEURALINKER = 0,00001777 USD