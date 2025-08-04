Nibiru Chain (NIBI) Nedir?

Nibiru Chain, hem Web2 hem de Web3 geliştiricilerini güçlendirmek için tasarlanmış, gelişmekte olan bir Katman 1 blok zinciridir. Nibiru, yenilikçi uygulamalar ve hizmetler oluşturmak için sağlam bir platform sunarak blok zinciri geliştirmeye yönelik boşluğu doldurmaktadır.

Nibiru Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Nibiru Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Nibiru Chain Fiyat Geleceği Tahmini

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Nibiru Chain Fiyat Geçmişi

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Nibiru Chain (NIBI) Token Ekonomisi

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Nibiru Chain (NIBI) Satın Alma

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NIBI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NIBI / VND ₫ 271,0445 1 NIBI / AUD A$ 0,015862 1 NIBI / GBP ￡ 0,007725 1 NIBI / EUR € 0,008858 1 NIBI / USD $ 0,0103 1 NIBI / MYR RM 0,043569 1 NIBI / TRY ₺ 0,418901 1 NIBI / JPY ¥ 1,5141 1 NIBI / ARS ARS$ 13,918905 1 NIBI / RUB ₽ 0,819159 1 NIBI / INR ₹ 0,899396 1 NIBI / IDR Rp 168,852432 1 NIBI / KRW ₩ 14,265912 1 NIBI / PHP ₱ 0,591632 1 NIBI / EGP ￡E. 0,493679 1 NIBI / BRL R$ 0,057165 1 NIBI / CAD C$ 0,014111 1 NIBI / BDT ৳ 1,243416 1 NIBI / NGN ₦ 15,582355 1 NIBI / UAH ₴ 0,425081 1 NIBI / VES Bs 1,2669 1 NIBI / CLP $ 9,991 1 NIBI / PKR Rs 2,885957 1 NIBI / KZT ₸ 5,51977 1 NIBI / THB ฿ 0,334235 1 NIBI / TWD NT$ 0,307352 1 NIBI / AED د.إ 0,037801 1 NIBI / CHF Fr 0,00824 1 NIBI / HKD HK$ 0,080752 1 NIBI / MAD .د.م 0,093112 1 NIBI / MXN $ 0,194052 1 NIBI / PLN zł 0,037904 1 NIBI / RON лв 0,045114 1 NIBI / SEK kr 0,099395 1 NIBI / BGN лв 0,017304 1 NIBI / HUF Ft 3,541861 1 NIBI / CZK Kč 0,218566 1 NIBI / KWD د.ك 0,0031209 1 NIBI / ILS ₪ 0,035123

Nibiru Chain Kaynağı

Nibiru Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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