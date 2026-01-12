Bugünkü NIKE Fiyatı

Bugünkü NIKE (NKEON) fiyatı $ 66,04 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut NKEON / USD dönüşüm oranı NKEON başına $ 66,04 şeklindedir.

NIKE, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,37M ile 1923. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 20,75K NKEON şeklindedir. Son 24 saat içinde NKEON, $ 64,92 (en düşük) ile $ 66,47 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 76,95359588852666 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 57,50557176343818 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NKEON, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde +%0,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 672,51K seviyesine ulaştı.

NIKE (NKEON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1923 Piyasa Değeri $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Hacim (24 Sa) $ 672,51K$ 672,51K $ 672,51K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Dolaşım Arzı 20,75K 20,75K 20,75K Toplam Arz 20.746,66549622 20.746,66549622 20.746,66549622 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki NIKE piyasa değeri $ 1,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 672,51K. Dolaşımdaki NKEON arzı 20,75K olup, toplam arzı 20746.66549622. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,37M.