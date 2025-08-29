NVDAON Hakkında Daha Fazla Bilgi

NVDAON Fiyat Bilgileri

NVDAON Resmi Websitesi

NVDAON Token Ekonomisi

NVDAON Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

NVDAON Logosu

NVDAON Fiyatı(NVDAON)

Listelenmedi

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 15:52:46 (UTC+8)

NVDAON (NVDAON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

NVDAON (NVDAON) canlı fiyatı --. NVDAON, son 24 saat içinde en düşük -- ve en yüksek -- fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NVDAON için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NVDAON son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NVDAON (NVDAON) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki NVDAON piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NVDAON arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

NVDAON (NVDAON) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için NVDAON fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü NVDAON Fiyatı Değişimi

Bugün, NVDAON, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

NVDAON 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

NVDAON 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NVDAON değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

NVDAON 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NVDAON (NVDAON) Nedir?

NVDAON, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NVDAON yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NVDAON staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda NVDAON hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, NVDAON satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

NVDAON Fiyat Tahmini (USD)

NVDAON (NVDAON) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? NVDAON (NVDAON) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak NVDAON için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

NVDAON fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NVDAON (NVDAON) Token Ekonomisi

NVDAON (NVDAON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NVDAON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

NVDAON (NVDAON) Satın Alma

Nasıl NVDAON satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NVDAON Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NVDAON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NVDAON(NVDAON) / VND
--
1 NVDAON(NVDAON) / AUD
A$--
1 NVDAON(NVDAON) / GBP
--
1 NVDAON(NVDAON) / EUR
--
1 NVDAON(NVDAON) / USD
$--
1 NVDAON(NVDAON) / MYR
RM--
1 NVDAON(NVDAON) / TRY
--
1 NVDAON(NVDAON) / JPY
¥--
1 NVDAON(NVDAON) / ARS
ARS$--
1 NVDAON(NVDAON) / RUB
--
1 NVDAON(NVDAON) / INR
--
1 NVDAON(NVDAON) / IDR
Rp--
1 NVDAON(NVDAON) / KRW
--
1 NVDAON(NVDAON) / PHP
--
1 NVDAON(NVDAON) / EGP
￡E.--
1 NVDAON(NVDAON) / BRL
R$--
1 NVDAON(NVDAON) / CAD
C$--
1 NVDAON(NVDAON) / BDT
--
1 NVDAON(NVDAON) / NGN
--
1 NVDAON(NVDAON) / COP
$--
1 NVDAON(NVDAON) / ZAR
R.--
1 NVDAON(NVDAON) / UAH
--
1 NVDAON(NVDAON) / VES
Bs--
1 NVDAON(NVDAON) / CLP
$--
1 NVDAON(NVDAON) / PKR
Rs--
1 NVDAON(NVDAON) / KZT
--
1 NVDAON(NVDAON) / THB
฿--
1 NVDAON(NVDAON) / TWD
NT$--
1 NVDAON(NVDAON) / AED
د.إ--
1 NVDAON(NVDAON) / CHF
Fr--
1 NVDAON(NVDAON) / HKD
HK$--
1 NVDAON(NVDAON) / AMD
֏--
1 NVDAON(NVDAON) / MAD
.د.م--
1 NVDAON(NVDAON) / MXN
$--
1 NVDAON(NVDAON) / SAR
ريال--
1 NVDAON(NVDAON) / PLN
--
1 NVDAON(NVDAON) / RON
лв--
1 NVDAON(NVDAON) / SEK
kr--
1 NVDAON(NVDAON) / BGN
лв--
1 NVDAON(NVDAON) / HUF
Ft--
1 NVDAON(NVDAON) / CZK
--
1 NVDAON(NVDAON) / KWD
د.ك--
1 NVDAON(NVDAON) / ILS
--
1 NVDAON(NVDAON) / AOA
Kz--
1 NVDAON(NVDAON) / BHD
.د.ب--
1 NVDAON(NVDAON) / BMD
$--
1 NVDAON(NVDAON) / DKK
kr--
1 NVDAON(NVDAON) / HNL
L--
1 NVDAON(NVDAON) / MUR
--
1 NVDAON(NVDAON) / NAD
$--
1 NVDAON(NVDAON) / NOK
kr--
1 NVDAON(NVDAON) / NZD
$--
1 NVDAON(NVDAON) / PAB
B/.--
1 NVDAON(NVDAON) / PGK
K--
1 NVDAON(NVDAON) / QAR
ر.ق--
1 NVDAON(NVDAON) / RSD
дин.--

NVDAON Kaynağı

NVDAON hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi NVDAON Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: NVDAON Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü NVDAON (NVDAON) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NVDAON fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NVDAON / USD güncel fiyatı nedir?
NVDAON / USD güncel fiyatı --. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
NVDAON varlığının piyasa değeri nedir?
NVDAON piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NVDAON arzı nedir?
Dolaşımdaki NVDAON arzı, -- USD.
NVDAON için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NVDAON, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NVDAON fiyatı (ATL) nedir?
NVDAON, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
NVDAON işlem hacmi nedir?
NVDAON için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NVDAON bu yıl daha da yükselir mi?
NVDAON piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NVDAON fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 15:52:46 (UTC+8)

NVDAON (NVDAON) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü

Öne Çıkan Haberler

Privy Nedir? 75M+ Hesap Tarafından Güvenilen Kurumsal Web3 Cüzdan Platformuna Derinlemesine Bakış

Privy, büyük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış bir Web3 cüzdan altyapı platformudur. Geliştiriciler, basit API’ler aracılığıyla kullanıcı kimlik doğrulama, cüzdan oluşturma ve işlem imzalama gibi işlevleri hızlı bir şekilde entegre edebilirler. Platform, banka düzeyinde güvenliği sağlamak için TEE teknolojisi ve anahtar bölümlendirme kullanır, birden fazla giriş yöntemi ve blok zinciri ağını destekler ve şu anda 1.500’den fazla uygulama arasında 75 milyonun üzerinde hesabı yönetmektedir.

August 28, 2025

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia (SOMI) Fiyat Tahmini: 2025’te SOMI Metaverse Blok Zincirinin Lideri Olabilir Mi?

Somnia (SOMI), yeni ortaya çıkan yüksek performanslı Layer-1 halkası olarak, metaverse ve zincir oyun alanında hızlı bir şekilde öne çıkıyor. Milyonlarca TPS, düşük gecikme ve EVM uyumluluğu ile büyük ölçekli uygulamalara altyapı desteği sağlıyor. Bu makalede, SOMI’nin token ekonomisi, teknik mimarisi, ekosistem uygulamaları, piyasa performansı ve yatırım dikkat noktalarını sistematik olarak analiz edeceğiz; okuyucunun potansiyel değerini ve risklerini çeşitli açılardan anlamalarına yardımcı olacağız.

August 26, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

NVDAON / USD Hesaplayıcı

Miktar

NVDAON
NVDAON
USD
USD

1 NVDAON = -- USD

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti