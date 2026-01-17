Bugünkü Novo-Nordisk A/S Fiyatı

Bugünkü Novo-Nordisk A/S (NVOON) fiyatı $ 62,84 olup, son 24 saatte % 39,62 değişim gösterdi. Mevcut NVOON / USD dönüşüm oranı NVOON başına $ 62,84 şeklindedir.

Novo-Nordisk A/S, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,50M ile 1511. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 55,73K NVOON şeklindedir. Son 24 saat içinde NVOON, $ 45 (en düşük) ile $ 62,97 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 62,87209022923468 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 42,278437492782494 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NVOON, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde +%39,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,66M seviyesine ulaştı.

Novo-Nordisk A/S (NVOON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1511 Piyasa Değeri $ 3,50M Hacim (24 Sa) $ 1,66M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,50M Dolaşım Arzı 55,73K Toplam Arz 55.726,77488813 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

