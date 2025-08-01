ONT Hakkında Daha Fazla Bilgi

ONT Fiyat Bilgileri

ONT Whitepaper

ONT Resmi Websitesi

ONT Token Ekonomisi

ONT Fiyat Tahmini

ONT Fiyat Geçmişi

ONT Satın Alma Kılavuzu

ONT / İtibari Para Dönüştürücüsü

ONT Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Ontology Token Logosu

Ontology Token Fiyatı(ONT)

Ontology Token (ONT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1325
$0,1325$0,1325
+%0,911D
USD

ONT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Ontology Token (ONT), şu anda 0,1325 USD fiyatından işlem görmektedir ve 121,20M USD piyasa değerine sahiptir. ONT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ontology Token Ana Piyasa Performansı:

$ 210,79K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,91
Ontology Token 24 saatlik fiyat değişimi
914,70M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ONT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ONT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ONT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Ontology Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,001195+%0,91
30 Gün$ +0,0136+%11,43
60 Gün$ -0,0022-%1,64
90 Gün$ -0,0096-%6,76
Bugünkü Ontology Token Fiyatı Değişimi

Bugün, ONT, $ +0,001195 (+%0,91) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Ontology Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0136 (+%11,43) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Ontology Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ONT değişimi $ -0,0022 (-%1,64) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Ontology Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0096 (-%6,76) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ONT Fiyat Bilgisi

En güncel Ontology Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,1292
$ 0,1292$ 0,1292

$ 0,1342
$ 0,1342$ 0,1342

$ 2,96
$ 2,96$ 2,96

-%0,90

+%0,91

-%13,97

ONT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 121,20M
$ 121,20M$ 121,20M

$ 210,79K
$ 210,79K$ 210,79K

914,70M
914,70M 914,70M

Ontology Token (ONT) Nedir?

""Ontology (ONT), eksiksiz dağıtılmış defterler ve akıllı sözleşme sistemi desteği dahil olmak üzere yeni nesil yüksek performanslı temel kamu zincirleri sağlar. Aynı zamanda, Ontology mimarisi genel zincir ağ sistemini destekler.Temel kamu zincir hizmetleri sağlamanın yanı sıra, Ontology blok zinciri çerçevesi, farklı uygulamalar için kamu zincirlerinin özelleştirilmesini destekler ve farklı protokol grupları aracılığıyla zincir ağ işbirliğini destekler. Temel katmanın yanı sıra Ontology, dağıtılmış kimlik çerçevesi, dağıtılmış veri alışverişi protokolleri vb. gibi çeşitli dağıtılmış uygulamalarda dağıtılmış güven işbirliği bileşenlerini desteklemek için genel modüller sağlamaya ve uygulama gereksinimlerine göre yenilerini genişletmeye devam edecek. .Evrensel mod. Ontology, bağlı bir ikili Token modudur (ONT ve ONG).İlk aşamadaki ONT Token, NEP-5 Token'dir (ONG bu aşamada piyasaya sürülmeyecektir.Ontology'nin temel ana ağı çevrimiçi olduktan sonra dönüştürülecektir. ana ağ ONT Token'a ve aynı zamanda ONT'ye bağlı ONG Token kademeli olarak serbest bırakılacaktır. ""

Ontology Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ontology Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ONT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Ontology Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Ontology Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Ontology Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ontology Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ONT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ontology Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ontology Token Fiyat Geçmişi

ONT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ONT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ontology Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ontology Token (ONT) Token Ekonomisi

Ontology Token (ONT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ONT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Ontology Token (ONT) Satın Alma

Nasıl Ontology Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Ontology Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ONT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ONT / VND
3.486,7375
1 ONT / AUD
A$0,20405
1 ONT / GBP
0,099375
1 ONT / EUR
0,11395
1 ONT / USD
$0,1325
1 ONT / MYR
RM0,5618
1 ONT / TRY
5,3901
1 ONT / JPY
¥19,4775
1 ONT / ARS
ARS$179,295025
1 ONT / RUB
10,543025
1 ONT / INR
11,550025
1 ONT / IDR
Rp2.172,1308
1 ONT / KRW
183,5178
1 ONT / PHP
7,6214
1 ONT / EGP
￡E.6,356025
1 ONT / BRL
R$0,732725
1 ONT / CAD
C$0,181525
1 ONT / BDT
15,9954
1 ONT / NGN
200,452625
1 ONT / UAH
5,468275
1 ONT / VES
Bs16,2975
1 ONT / CLP
$128,525
1 ONT / PKR
Rs37,125175
1 ONT / KZT
71,00675
1 ONT / THB
฿4,30095
1 ONT / TWD
NT$3,95645
1 ONT / AED
د.إ0,486275
1 ONT / CHF
Fr0,106
1 ONT / HKD
HK$1,0388
1 ONT / MAD
.د.م1,1978
1 ONT / MXN
$2,4963
1 ONT / PLN
0,4876
1 ONT / RON
лв0,58035
1 ONT / SEK
kr1,27995
1 ONT / BGN
лв0,2226
1 ONT / HUF
Ft45,594575
1 ONT / CZK
2,812975
1 ONT / KWD
د.ك0,0401475
1 ONT / ILS
0,451825

Ontology Token Kaynağı

Ontology Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Ontology Token Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Ontology Token Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0,1325 USD

Al-Sat

ONTUSDT
$0,1325
$0,1325$0,1325
+%1,84

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti