Orderly Network (ORDER) Nedir?

Orderly Network, farklı blok zincirleri arasında paylaşılan bir Omnichain emir defteri ve takas merkezidir. Orderly, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base ve Near'da spot ve sürekli vadeli emir defterleri sunarken, diğer blok zincirlerine de genişlemektedir. SDK'mız aracılığıyla brokerları işe alan bir altyapı sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyoruz. Brokerlar bireysel, profesyonel ve kurumsal olmak üzere farklı kategorilerdeki yatırımcıları bünyelerine katıyor. Bu, merkeziyetsiz bir CME'ye benziyor ve en nihayetinde yüzlerce brokerın yer aldığı bir yapıya dönüşüyor. OP yığını ve Celestia DA tarafından desteklenen Orderly Chain, Orderly'nin üstündeki 20'den fazla broker arasında tüm işlemleri gerçekleştiren takas merkezidir.

Orderly Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Orderly Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Orderly Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Orderly Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ORDER fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Orderly Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Orderly Network Fiyat Geçmişi

ORDER fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ORDER kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Orderly Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Orderly Network (ORDER) Token Ekonomisi

Orderly Network (ORDER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORDER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Orderly Network (ORDER) Satın Alma

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ORDER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ORDER / VND ₫ 2.807,8105 1 ORDER / AUD A$ 0,164318 1 ORDER / GBP ￡ 0,080025 1 ORDER / EUR € 0,091762 1 ORDER / USD $ 0,1067 1 ORDER / MYR RM 0,451341 1 ORDER / TRY ₺ 4,339489 1 ORDER / JPY ¥ 15,6849 1 ORDER / ARS ARS$ 144,189045 1 ORDER / RUB ₽ 8,485851 1 ORDER / INR ₹ 9,317044 1 ORDER / IDR Rp 1.749,180048 1 ORDER / KRW ₩ 147,578904 1 ORDER / PHP ₱ 6,128848 1 ORDER / EGP ￡E. 5,114131 1 ORDER / BRL R$ 0,592185 1 ORDER / CAD C$ 0,146179 1 ORDER / BDT ৳ 12,880824 1 ORDER / NGN ₦ 161,421095 1 ORDER / UAH ₴ 4,403509 1 ORDER / VES Bs 13,1241 1 ORDER / CLP $ 103,499 1 ORDER / PKR Rs 29,896273 1 ORDER / KZT ₸ 57,18053 1 ORDER / THB ฿ 3,462415 1 ORDER / TWD NT$ 3,183928 1 ORDER / AED د.إ 0,391589 1 ORDER / CHF Fr 0,08536 1 ORDER / HKD HK$ 0,836528 1 ORDER / MAD .د.م 0,964568 1 ORDER / MXN $ 2,010228 1 ORDER / PLN zł 0,392656 1 ORDER / RON лв 0,467346 1 ORDER / SEK kr 1,029655 1 ORDER / BGN лв 0,179256 1 ORDER / HUF Ft 36,690929 1 ORDER / CZK Kč 2,264174 1 ORDER / KWD د.ك 0,0323301 1 ORDER / ILS ₪ 0,363847

Orderly Network Kaynağı

Orderly Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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