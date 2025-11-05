BorsaDEX+
Bugünkü canlı PoP Planet fiyatı 0.03064 USD. P / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. P fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

P Hakkında Daha Fazla Bilgi

P Fiyat Bilgileri

P Nedir

P Whitepaper

P Resmi Websitesi

P Token Ekonomisi

P Fiyat Tahmini

P Fiyat Geçmişi

P Satın Alma Kılavuzu

P / İtibari Para Dönüştürücüsü

P Spot

P USDT-M Vadeli İşlemleri

PoP Planet Logosu

PoP Planet Fiyatı(P)

1 P / USD Canlı Fiyatı:

$0,03064
-%5,021D
USD
PoP Planet (P) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:33:08 (UTC+8)

PoP Planet (P) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02825
24 sa Düşük
$ 0,03417
24 sa Yüksek

$ 0,02825
$ 0,03417
$ 0,15013296267605908
$ 0,029023761565933663
-%1,01

-%5,02

-%73,80

-%73,80

PoP Planet (P) canlı fiyatı $ 0,03064. P, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02825 ve en yüksek $ 0,03417 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. P için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,15013296267605908, en düşük fiyatı ise $ 0,029023761565933663 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, P son bir saatte -%1,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,02 ve son 7 günde -%73,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PoP Planet (P) Piyasa Bilgileri

No.1414

$ 4,29M
$ 1,14M
$ 30,64M
140,00M
1.000.000.000
1.000.000.000
%14,00

BSC

Şu anki PoP Planet piyasa değeri $ 4,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,14M. Dolaşımdaki P arzı 140,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,64M.

PoP Planet (P) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PoP Planet fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0016194-%5,02
30 Gün$ -0,05083-%62,40
60 Gün$ +0,01064+%53,20
90 Gün$ +0,01064+%53,20
Bugünkü PoP Planet Fiyatı Değişimi

Bugün, P, $ -0,0016194 (-%5,02) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PoP Planet 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,05083 (-%62,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PoP Planet 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, P değişimi $ +0,01064 (+%53,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PoP Planet 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01064 (+%53,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PoP Planet (P) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

PoP Planet Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

PoP Planet (P) Nedir?

PoPP, zincir üzerindeki davranışları analiz ederek kullanıcıları dinamik olarak etiketleyen, onları özel olarak tasarlanmış dApp'lerle sorunsuz bir şekilde bağlayan ve geliştiriciler için hassas, gizlilik öncelikli hedef kitle belirleme imkânı sunan, yapay zekâ destekli merkeziyetsiz bir kimlik platformudur.

PoP Planet, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PoP Planet yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- P staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PoP Planet hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PoP Planet satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PoP Planet Fiyat Tahmini (USD)

PoP Planet (P) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PoP Planet (P) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PoP Planet için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PoP Planet fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PoP Planet (P) Token Ekonomisi

PoP Planet (P) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. P tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PoP Planet (P) Satın Alma

Nasıl PoP Planet satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PoP Planet Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

P Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PoP Planet(P) / VND
806,2916
1 PoP Planet(P) / AUD
A$0,0471856
1 PoP Planet(P) / GBP
0,0232864
1 PoP Planet(P) / EUR
0,0266568
1 PoP Planet(P) / USD
$0,03064
1 PoP Planet(P) / MYR
RM0,1283816
1 PoP Planet(P) / TRY
1,2893312
1 PoP Planet(P) / JPY
¥4,68792
1 PoP Planet(P) / ARS
ARS$44,6645408
1 PoP Planet(P) / RUB
2,4815336
1 PoP Planet(P) / INR
2,7189936
1 PoP Planet(P) / IDR
Rp510,6664624
1 PoP Planet(P) / PHP
1,8010192
1 PoP Planet(P) / EGP
￡E.1,4511104
1 PoP Planet(P) / BRL
R$0,1651496
1 PoP Planet(P) / CAD
C$0,0432024
1 PoP Planet(P) / BDT
3,735016
1 PoP Planet(P) / NGN
44,21352
1 PoP Planet(P) / COP
$118,30104
1 PoP Planet(P) / ZAR
R.0,5358936
1 PoP Planet(P) / UAH
1,2893312
1 PoP Planet(P) / TZS
T.Sh.75,28248
1 PoP Planet(P) / VES
Bs6,83272
1 PoP Planet(P) / CLP
$28,98544
1 PoP Planet(P) / PKR
Rs8,6625408
1 PoP Planet(P) / KZT
16,058424
1 PoP Planet(P) / THB
฿0,9970256
1 PoP Planet(P) / TWD
NT$0,9476952
1 PoP Planet(P) / AED
د.إ0,1124488
1 PoP Planet(P) / CHF
Fr0,024512
1 PoP Planet(P) / HKD
HK$0,2380728
1 PoP Planet(P) / AMD
֏11,721332
1 PoP Planet(P) / MAD
.د.م0,2852584
1 PoP Planet(P) / MXN
$0,5723552
1 PoP Planet(P) / SAR
ريال0,1149
1 PoP Planet(P) / ETB
Br4,686388
1 PoP Planet(P) / KES
KSh3,9583816
1 PoP Planet(P) / JOD
د.أ0,02172376
1 PoP Planet(P) / PLN
0,113368
1 PoP Planet(P) / RON
лв0,1354288
1 PoP Planet(P) / SEK
kr0,2932248
1 PoP Planet(P) / BGN
лв0,052088
1 PoP Planet(P) / HUF
Ft10,3581584
1 PoP Planet(P) / CZK
0,6504872
1 PoP Planet(P) / KWD
د.ك0,00940648
1 PoP Planet(P) / ILS
0,0998864
1 PoP Planet(P) / BOB
Bs0,2117224
1 PoP Planet(P) / AZN
0,052088
1 PoP Planet(P) / TJS
SM0,2825008
1 PoP Planet(P) / GEL
0,0833408
1 PoP Planet(P) / AOA
Kz28,05858
1 PoP Planet(P) / BHD
.د.ب0,01152064
1 PoP Planet(P) / BMD
$0,03064
1 PoP Planet(P) / DKK
kr0,1988536
1 PoP Planet(P) / HNL
L0,8070576
1 PoP Planet(P) / MUR
1,4097464
1 PoP Planet(P) / NAD
$0,5328296
1 PoP Planet(P) / NOK
kr0,312528
1 PoP Planet(P) / NZD
$0,0539264
1 PoP Planet(P) / PAB
B/.0,03064
1 PoP Planet(P) / PGK
K0,13022
1 PoP Planet(P) / QAR
ر.ق0,1115296
1 PoP Planet(P) / RSD
дин.3,1255864
1 PoP Planet(P) / UZS
soʻm364,7618464
1 PoP Planet(P) / ALL
L2,5771304
1 PoP Planet(P) / ANG
ƒ0,0548456
1 PoP Planet(P) / AWG
ƒ0,0548456
1 PoP Planet(P) / BBD
$0,06128
1 PoP Planet(P) / BAM
KM0,052088
1 PoP Planet(P) / BIF
Fr90,35736
1 PoP Planet(P) / BND
$0,039832
1 PoP Planet(P) / BSD
$0,03064
1 PoP Planet(P) / JMD
$4,9186392
1 PoP Planet(P) / KHR
123,0520784
1 PoP Planet(P) / KMF
Fr13,05264
1 PoP Planet(P) / LAK
666,0869432
1 PoP Planet(P) / LKR
රු9,3384592
1 PoP Planet(P) / MDL
L0,5190416
1 PoP Planet(P) / MGA
Ar138,01788
1 PoP Planet(P) / MOP
P0,24512
1 PoP Planet(P) / MVR
0,471856
1 PoP Planet(P) / MWK
MK53,1944104
1 PoP Planet(P) / MZN
MT1,959428
1 PoP Planet(P) / NPR
रु4,3465904
1 PoP Planet(P) / PYG
217,29888
1 PoP Planet(P) / RWF
Fr44,45864
1 PoP Planet(P) / SBD
$0,2521672
1 PoP Planet(P) / SCR
0,4406032
1 PoP Planet(P) / SRD
$1,17964
1 PoP Planet(P) / SVC
$0,2681
1 PoP Planet(P) / SZL
L0,533136
1 PoP Planet(P) / TMT
m0,1075464
1 PoP Planet(P) / TND
د.ت0,09002032
1 PoP Planet(P) / TTD
$0,2077392
1 PoP Planet(P) / UGX
Sh106,74976
1 PoP Planet(P) / XAF
Fr17,4648
1 PoP Planet(P) / XCD
$0,082728
1 PoP Planet(P) / XOF
Fr17,4648
1 PoP Planet(P) / XPF
Fr3,15592
1 PoP Planet(P) / BWP
P0,41364
1 PoP Planet(P) / BZD
$0,0615864
1 PoP Planet(P) / CVE
$2,9454232
1 PoP Planet(P) / DJF
Fr5,42328
1 PoP Planet(P) / DOP
$1,9689264
1 PoP Planet(P) / DZD
د.ج4,0018904
1 PoP Planet(P) / FJD
$0,0698592
1 PoP Planet(P) / GNF
Fr266,4148
1 PoP Planet(P) / GTQ
Q0,2347024
1 PoP Planet(P) / GYD
$6,409888
1 PoP Planet(P) / ISK
kr3,89128

PoP Planet Kaynağı

PoP Planet hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi PoP Planet Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PoP Planet Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PoP Planet (P) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı P fiyatı, 0,03064 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
P / USD güncel fiyatı nedir?
P / USD güncel fiyatı $ 0,03064. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PoP Planet varlığının piyasa değeri nedir?
P piyasa değeri $ 4,29M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki P arzı nedir?
Dolaşımdaki P arzı, 140,00M USD.
P için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
P, ATH fiyatı olan 0,15013296267605908 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük P fiyatı (ATL) nedir?
P, ATL fiyatı olan 0,029023761565933663 USD değerine düştü.
P işlem hacmi nedir?
P için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 1,14M USD.
P bu yıl daha da yükselir mi?
P piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için P fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:33:08 (UTC+8)

PoP Planet (P) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

P / USD Hesaplayıcı

Miktar

P
P
USD
USD

1 P = 0,03064 USD

