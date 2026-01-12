Bugünkü Panther Protocol Fiyatı

Bugünkü Panther Protocol (PANTHER) fiyatı $ 0,00883 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut PANTHER / USD dönüşüm oranı PANTHER başına $ 0,00883 şeklindedir.

Panther Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3796. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 PANTHER şeklindedir. Son 24 saat içinde PANTHER, $ 0,00862 (en düşük) ile $ 0,00921 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,43908466599544116 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,004641894178657757 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PANTHER, son bir saatte +%0,86 ve son 7 günde +%2,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 69,48K seviyesine ulaştı.

Panther Protocol (PANTHER) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3796 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 69,48K$ 69,48K $ 69,48K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,83M$ 8,83M $ 8,83M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 361.989.711 361.989.711 361.989.711 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki Panther Protocol piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 69,48K. Dolaşımdaki PANTHER arzı 0,00 olup, toplam arzı 361989711. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,83M.