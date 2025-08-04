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PAX Gold Fiyatı(PAXG)

PAX Gold (PAXG) Canlı Fiyat Grafiği

$3.364,44
$3.364,44$3.364,44
%0,001D
USD

PAXG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

PAX Gold (PAXG), şu anda 3.364,55 USD fiyatından işlem görmektedir ve 953,45M USD piyasa değerine sahiptir. PAXG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PAX Gold Ana Piyasa Performansı:

$ 4,05M USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
PAX Gold 24 saatlik fiyat değişimi
283,38K USD
Dolaşımdaki arz

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PAXG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PAX Gold fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ +22,89+%0,68
60 Gün$ -20,72-%0,62
90 Gün$ -24,35-%0,72
Bugünkü PAX Gold Fiyatı Değişimi

Bugün, PAXG, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PAX Gold 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +22,89 (+%0,68) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PAX Gold 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PAXG değişimi $ -20,72 (-%0,62) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PAX Gold 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -24,35 (-%0,72) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PAXG Fiyat Bilgisi

En güncel PAX Gold fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3.348,8
$ 3.348,8$ 3.348,8

$ 3.371
$ 3.371$ 3.371

$ 3.574,73
$ 3.574,73$ 3.574,73

+%0,09

%0,00

+%0,53

PAXG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 953,45M
$ 953,45M$ 953,45M

$ 4,05M
$ 4,05M$ 4,05M

283,38K
283,38K 283,38K

PAX Gold (PAXG) Nedir?

Pax Gold (PAXG), Eylül 2019'da Paxos Standard'ın (PAX) yaratıcıları tarafından piyasaya sürülen altın destekli bir kripto para birimidir. Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 tokeni olan Pax Gold, çok çeşitli borsalarda alınıp satılabilir ve yatırımcıların altına yatırım yapmaya başlaması için erişilebilir bir yol haline geldi.

PAX Gold, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAX Gold yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PAXG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PAX Gold hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PAX Gold satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PAX Gold Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAX Gold, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PAXG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAX Gold fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAX Gold Fiyat Geçmişi

PAXG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PAXG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAX Gold fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAX Gold (PAXG) Token Ekonomisi

PAX Gold (PAXG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PAXG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PAX Gold (PAXG) Satın Alma

Nasıl PAX Gold satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PAX Gold Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PAXG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PAXG / VND
88.538.133,25
1 PAXG / AUD
A$5.181,407
1 PAXG / GBP
2.523,4125
1 PAXG / EUR
2.893,513
1 PAXG / USD
$3.364,55
1 PAXG / MYR
RM14.232,0465
1 PAXG / TRY
136.836,2485
1 PAXG / JPY
¥494.588,85
1 PAXG / ARS
ARS$4.590.087,3375
1 PAXG / RUB
268.793,8995
1 PAXG / INR
294.431,7705
1 PAXG / IDR
Rp55.156.548,552
1 PAXG / KRW
4.660.036,332
1 PAXG / PHP
193.125,17
1 PAXG / EGP
￡E.163.651,712
1 PAXG / BRL
R$18.740,5435
1 PAXG / CAD
C$4.609,4335
1 PAXG / BDT
406.168,476
1 PAXG / NGN
5.113.274,8625
1 PAXG / UAH
138.854,9785
1 PAXG / VES
Bs413.839,65
1 PAXG / CLP
$3.263.613,5
1 PAXG / PKR
Rs942.713,2645
1 PAXG / KZT
1.803.062,345
1 PAXG / THB
฿109.213,293
1 PAXG / TWD
NT$100.532,754
1 PAXG / AED
د.إ12.347,8985
1 PAXG / CHF
Fr2.691,64
1 PAXG / HKD
HK$26.378,072
1 PAXG / MAD
.د.م30.415,532
1 PAXG / MXN
$63.354,4765
1 PAXG / PLN
12.415,1895
1 PAXG / RON
лв14.736,729
1 PAXG / SEK
kr32.501,553
1 PAXG / BGN
лв5.652,444
1 PAXG / HUF
Ft1.157.371,5545
1 PAXG / CZK
71.429,3965
1 PAXG / KWD
د.ك1.026,18775
1 PAXG / ILS
11.473,1155

PAX Gold Kaynağı

PAX Gold hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi PAX Gold Websitesi
Blok Gezgini

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