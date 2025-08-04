PAX Gold (PAXG) Nedir?

Pax Gold (PAXG), Eylül 2019'da Paxos Standard'ın (PAX) yaratıcıları tarafından piyasaya sürülen altın destekli bir kripto para birimidir. Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 tokeni olan Pax Gold, çok çeşitli borsalarda alınıp satılabilir ve yatırımcıların altına yatırım yapmaya başlaması için erişilebilir bir yol haline geldi.

PAX Gold, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAX Gold yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- PAXG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PAX Gold hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PAX Gold satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PAX Gold Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAX Gold, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PAXG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAX Gold fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAX Gold Fiyat Geçmişi

PAXG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PAXG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAX Gold fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAX Gold (PAXG) Token Ekonomisi

PAX Gold (PAXG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PAXG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PAX Gold (PAXG) Satın Alma

Nasıl PAX Gold satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PAX Gold Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PAXG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PAXG / VND ₫ 88.538.133,25 1 PAXG / AUD A$ 5.181,407 1 PAXG / GBP ￡ 2.523,4125 1 PAXG / EUR € 2.893,513 1 PAXG / USD $ 3.364,55 1 PAXG / MYR RM 14.232,0465 1 PAXG / TRY ₺ 136.836,2485 1 PAXG / JPY ¥ 494.588,85 1 PAXG / ARS ARS$ 4.590.087,3375 1 PAXG / RUB ₽ 268.793,8995 1 PAXG / INR ₹ 294.431,7705 1 PAXG / IDR Rp 55.156.548,552 1 PAXG / KRW ₩ 4.660.036,332 1 PAXG / PHP ₱ 193.125,17 1 PAXG / EGP ￡E. 163.651,712 1 PAXG / BRL R$ 18.740,5435 1 PAXG / CAD C$ 4.609,4335 1 PAXG / BDT ৳ 406.168,476 1 PAXG / NGN ₦ 5.113.274,8625 1 PAXG / UAH ₴ 138.854,9785 1 PAXG / VES Bs 413.839,65 1 PAXG / CLP $ 3.263.613,5 1 PAXG / PKR Rs 942.713,2645 1 PAXG / KZT ₸ 1.803.062,345 1 PAXG / THB ฿ 109.213,293 1 PAXG / TWD NT$ 100.532,754 1 PAXG / AED د.إ 12.347,8985 1 PAXG / CHF Fr 2.691,64 1 PAXG / HKD HK$ 26.378,072 1 PAXG / MAD .د.م 30.415,532 1 PAXG / MXN $ 63.354,4765 1 PAXG / PLN zł 12.415,1895 1 PAXG / RON лв 14.736,729 1 PAXG / SEK kr 32.501,553 1 PAXG / BGN лв 5.652,444 1 PAXG / HUF Ft 1.157.371,5545 1 PAXG / CZK Kč 71.429,3965 1 PAXG / KWD د.ك 1.026,18775 1 PAXG / ILS ₪ 11.473,1155

PAX Gold Kaynağı

PAX Gold hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PAX Gold Hakkında Diğer Sorular Bugünkü PAX Gold (PAXG) fiyatı nedir? Canlı PAX Gold (PAXG) fiyatı, 3.364,55 USD . PAX Gold (PAXG) varlığının piyasa değeri nedir? PAX Gold varlığının mevcut piyasa değeri, $ 953,45M USD . Mevcut PAXG arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 3.364,55 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. PAX Gold (PAXG) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut PAX Gold (PAXG) arzı, 283,38K USD . PAX Gold (PAXG) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek PAX Gold (PAXG) fiyatı, 3.574,73 USD . PAX Gold (PAXG) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? PAX Gold (PAXG) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 4,05M USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

MEXC, Zincir Üstü Ödül Avı Etkinliği Düzenliyor: 50.000.000 USDT Ödül Sizi Bekliyor! Zincir üstü aktivitelerinizi gerçek ödüllere dönüştürmeye hazır mısınız? 31 Temmuz 2025 tarihinde MEXC, büyük blok zincirler üzerinde aktif kullanıcıları ödüllendirmeyi amaçlayan ve küresel bir etkinlik olan Zincir Üstü Ödül Avı Airdrop etkinliğini resmi olarak başlatıyor.

What Is XRP ETF? SEC Approval Status, Launch Date & How to Invest Guide The XRP ETF landscape is heating up with groundbreaking developments in 2025. With eleven major asset managers filing applications and a 95% approval probability by Q4 2025, traditional investors are finally getting regulated access to XRP exposure.