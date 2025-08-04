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Pudgy Penguins Fiyatı(PENGU)

Pudgy Penguins (PENGU) Canlı Fiyat Grafiği

$0.03524
$0.03524$0.03524
+3.35%1D
USD

PENGU Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Pudgy Penguins (PENGU), şu anda 0.035264 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2.22B USD piyasa değerine sahiptir. PENGU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pudgy Penguins Ana Piyasa Performansı:

$ 52.00M USD
24 saatlik işlem hacmi
+3.35%
Pudgy Penguins 24 saatlik fiyat değişimi
62.86B USD
Dolaşımdaki arz

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PENGU Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Pudgy Penguins fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00114227+3.35%
30 Gün$ +0.018552+111.01%
60 Gün$ +0.0253+253.91%
90 Gün$ +0.023722+205.52%
Bugünkü Pudgy Penguins Fiyatı Değişimi

Bugün, PENGU, $ +0.00114227 (+3.35%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Pudgy Penguins 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.018552 (+111.01%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Pudgy Penguins 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PENGU değişimi $ +0.0253 (+253.91%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Pudgy Penguins 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.023722 (+205.52%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PENGU Fiyat Bilgisi

En güncel Pudgy Penguins fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.033692
$ 0.033692$ 0.033692

$ 0.037385
$ 0.037385$ 0.037385

$ 0.099
$ 0.099$ 0.099

-0.15%

+3.35%

-17.55%

PENGU Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2.22B
$ 2.22B$ 2.22B

$ 52.00M
$ 52.00M$ 52.00M

62.86B
62.86B 62.86B

Pudgy Penguins (PENGU) Nedir?

Pudgy Penguins bir meme coin piyasaya sürüyor - $PENGU. Pudgy Penguins topluluğu bir NFT ile ancak bu kadar büyük olabilir ve NFT'ler çok pahalı olduğu için sahip türleri zengin bireylerle sınırlıdır. PENGU, bireyin ekonomik durumu ne olursa olsun herkesin Pudgy Penguins markasına katılmasına olanak tanıyan bir meme coindir. Penguen markasını ve memelerini seven herkesi ve NFT'lerimizden fiyatlandırılan CT kitlesini hedefliyoruz.

Pudgy Penguins, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pudgy Penguins yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
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Pudgy Penguins Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Pudgy Penguins, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PENGU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Pudgy Penguins fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Pudgy Penguins Fiyat Geçmişi

PENGU fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PENGU kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Pudgy Penguins fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Pudgy Penguins (PENGU) Token Ekonomisi

Pudgy Penguins (PENGU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PENGU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pudgy Penguins (PENGU) Satın Alma

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PENGU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PENGU / VND
927.97216
1 PENGU / AUD
A$0.05430656
1 PENGU / GBP
0.026448
1 PENGU / EUR
0.03032704
1 PENGU / USD
$0.035264
1 PENGU / MYR
RM0.14916672
1 PENGU / TRY
1.43418688
1 PENGU / JPY
¥5.183808
1 PENGU / ARS
ARS$48.108912
1 PENGU / RUB
2.81724096
1 PENGU / INR
3.08595264
1 PENGU / IDR
Rp578.09826816
1 PENGU / KRW
48.84205056
1 PENGU / PHP
2.0241536
1 PENGU / EGP
￡E.1.71524096
1 PENGU / BRL
R$0.19642048
1 PENGU / CAD
C$0.04831168
1 PENGU / BDT
4.25707008
1 PENGU / NGN
53.592464
1 PENGU / UAH
1.45534528
1 PENGU / VES
Bs4.337472
1 PENGU / CLP
$34.20608
1 PENGU / PKR
Rs9.88062016
1 PENGU / KZT
18.8979776
1 PENGU / THB
฿1.14466944
1 PENGU / TWD
NT$1.05368832
1 PENGU / AED
د.إ0.12941888
1 PENGU / CHF
Fr0.0282112
1 PENGU / HKD
HK$0.27646976
1 PENGU / MAD
.د.م0.31878656
1 PENGU / MXN
$0.66402112
1 PENGU / PLN
0.13012416
1 PENGU / RON
лв0.15445632
1 PENGU / SEK
kr0.34065024
1 PENGU / BGN
лв0.05924352
1 PENGU / HUF
Ft12.13046336
1 PENGU / CZK
0.74865472
1 PENGU / KWD
د.ك0.01075552
1 PENGU / ILS
0.12025024

Pudgy Penguins Kaynağı

Pudgy Penguins hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Pudgy Penguins Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

PENGU
PENGU
USD
USD

1 PENGU = 0.035264 USD

Al-Sat

PENGUUSDT
$0.035264
$0.035264$0.035264
+4.09%

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