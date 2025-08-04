Pudgy Penguins (PENGU) Nedir?

Pudgy Penguins bir meme coin piyasaya sürüyor - $PENGU. Pudgy Penguins topluluğu bir NFT ile ancak bu kadar büyük olabilir ve NFT'ler çok pahalı olduğu için sahip türleri zengin bireylerle sınırlıdır. PENGU, bireyin ekonomik durumu ne olursa olsun herkesin Pudgy Penguins markasına katılmasına olanak tanıyan bir meme coindir. Penguen markasını ve memelerini seven herkesi ve NFT'lerimizden fiyatlandırılan CT kitlesini hedefliyoruz.

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Pudgy Penguins Fiyat Geleceği Tahmini

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Pudgy Penguins Fiyat Geçmişi

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Pudgy Penguins (PENGU) Token Ekonomisi

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PENGU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PENGU / VND ₫ 927.97216 1 PENGU / AUD A$ 0.05430656 1 PENGU / GBP ￡ 0.026448 1 PENGU / EUR € 0.03032704 1 PENGU / USD $ 0.035264 1 PENGU / MYR RM 0.14916672 1 PENGU / TRY ₺ 1.43418688 1 PENGU / JPY ¥ 5.183808 1 PENGU / ARS ARS$ 48.108912 1 PENGU / RUB ₽ 2.81724096 1 PENGU / INR ₹ 3.08595264 1 PENGU / IDR Rp 578.09826816 1 PENGU / KRW ₩ 48.84205056 1 PENGU / PHP ₱ 2.0241536 1 PENGU / EGP ￡E. 1.71524096 1 PENGU / BRL R$ 0.19642048 1 PENGU / CAD C$ 0.04831168 1 PENGU / BDT ৳ 4.25707008 1 PENGU / NGN ₦ 53.592464 1 PENGU / UAH ₴ 1.45534528 1 PENGU / VES Bs 4.337472 1 PENGU / CLP $ 34.20608 1 PENGU / PKR Rs 9.88062016 1 PENGU / KZT ₸ 18.8979776 1 PENGU / THB ฿ 1.14466944 1 PENGU / TWD NT$ 1.05368832 1 PENGU / AED د.إ 0.12941888 1 PENGU / CHF Fr 0.0282112 1 PENGU / HKD HK$ 0.27646976 1 PENGU / MAD .د.م 0.31878656 1 PENGU / MXN $ 0.66402112 1 PENGU / PLN zł 0.13012416 1 PENGU / RON лв 0.15445632 1 PENGU / SEK kr 0.34065024 1 PENGU / BGN лв 0.05924352 1 PENGU / HUF Ft 12.13046336 1 PENGU / CZK Kč 0.74865472 1 PENGU / KWD د.ك 0.01075552 1 PENGU / ILS ₪ 0.12025024

Pudgy Penguins Kaynağı

Pudgy Penguins hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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