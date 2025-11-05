PLTX (PLTX) Nedir?

Planaletix'in PLTX'i, yapay zekâ ekosisteminin günlük kullanımını güçlendirmek için tasarlanmış yeni nesil bir yardımcı Yapay Zekâ tokenidir. Bu ekosistem, aşağıdakileri içerir: Genaty.ai - Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri için DNA testlerinin ödemesini yapabilir, genetik bilgileri güvenli bir şekilde saklayabilir ve alım satım yapabilir. PLXbusiness.com - İşletmelerin otomasyon, içerik oluşturma ve yapay zekâ destekli iş çözümleri için PLTX tokenleri kullanarak yapay zekâ modellerine ve serbest çalışanlara ödeme yaptığı merkeziyetsiz bir pazar yeri. Solana blok zinciri üzerine inşa edilen PLTX, ultra hızlı işlemler, minimum gaz ücretleri ve yüksek ölçeklenebilirlik sunarak hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için yapay zekâ destekli çözümlere sorunsuz entegrasyon sağlar. Planaletix'in PLTX'i, yapay zekâ ekosisteminin günlük kullanımını güçlendirmek için tasarlanmış yeni nesil bir yardımcı Yapay Zekâ tokenidir. Bu ekosistem, aşağıdakileri içerir: Genaty.ai - Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri için DNA testlerinin ödemesini yapabilir, genetik bilgileri güvenli bir şekilde saklayabilir ve alım satım yapabilir. PLXbusiness.com - İşletmelerin otomasyon, içerik oluşturma ve yapay zekâ destekli iş çözümleri için PLTX tokenleri kullanarak yapay zekâ modellerine ve serbest çalışanlara ödeme yaptığı merkeziyetsiz bir pazar yeri. Solana blok zinciri üzerine inşa edilen PLTX, ultra hızlı işlemler, minimum gaz ücretleri ve yüksek ölçeklenebilirlik sunarak hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için yapay zekâ destekli çözümlere sorunsuz entegrasyon sağlar.

PLTX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur.



İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PLTX Hakkında Diğer Sorular Bugünkü PLTX (PLTX) fiyatı nedir? USD biriminden canlı PLTX fiyatı, 0,0007803 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. PLTX / USD güncel fiyatı nedir? $ 0,0007803 . Doğru token dönüşümü için PLTX / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. PLTX varlığının piyasa değeri nedir? PLTX piyasa değeri -- USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki PLTX arzı nedir? Dolaşımdaki PLTX arzı, -- USD . PLTX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? PLTX, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük PLTX fiyatı (ATL) nedir? PLTX, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü. PLTX işlem hacmi nedir? PLTX için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 81,30K USD . PLTX bu yıl daha da yükselir mi? PLTX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PLTX fiyat tahminine göz atın.

PLTX (PLTX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8) Tür Bilgiler 11-04 17:22:15 Sektör Haberleri Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi 11-04 15:40:43 Sektör Haberleri Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı 11-04 13:21:37 Sektör Haberleri Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi 11-04 05:28:00 Sektör Haberleri Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı 11-04 03:53:00 Sektör Haberleri 美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元 11-03 17:18:56 Sektör Haberleri 數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak