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FC Porto Fan Token Fiyatı(PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.8547
$0.8547$0.8547
-0.07%1D
USD

PORTO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

FC Porto Fan Token (PORTO), şu anda 0.8543 USD fiyatından işlem görmektedir ve 9.68M USD piyasa değerine sahiptir. PORTO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

FC Porto Fan Token Ana Piyasa Performansı:

$ 168.96K USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.07%
FC Porto Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
11.33M USD
Dolaşımdaki arz

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PORTO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için FC Porto Fan Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.000599-0.06%
30 Gün$ +0.129+17.78%
60 Gün$ -0.0704-7.62%
90 Gün$ -0.1483-14.80%
Bugünkü FC Porto Fan Token Fiyatı Değişimi

Bugün, PORTO, $ -0.000599 (-0.06%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

FC Porto Fan Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.129 (+17.78%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

FC Porto Fan Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PORTO değişimi $ -0.0704 (-7.62%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

FC Porto Fan Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.1483 (-14.80%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PORTO Fiyat Bilgisi

En güncel FC Porto Fan Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.8423
$ 0.8423$ 0.8423

$ 0.8717
$ 0.8717$ 0.8717

$ 2.505
$ 2.505$ 2.505

-0.16%

-0.06%

-13.89%

PORTO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M

$ 168.96K
$ 168.96K$ 168.96K

11.33M
11.33M 11.33M

FC Porto Fan Token (PORTO) Nedir?

FC Porto Fan Token (PORTO), BEP-20 ağında yer alan bir taraftar tokenidir. PORTO, Portekiz Premier Ligi'nde mücadele eden tanınmış bir futbol takımı olan FC Porto'nun taraftarlarına ödül kazandırmak için tasarlanmıştır.

FC Porto Fan Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, FC Porto Fan Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PORTO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda FC Porto Fan Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, FC Porto Fan Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

FC Porto Fan Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, FC Porto Fan Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PORTO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen FC Porto Fan Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

FC Porto Fan Token Fiyat Geçmişi

PORTO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PORTO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen FC Porto Fan Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

FC Porto Fan Token (PORTO) Token Ekonomisi

FC Porto Fan Token (PORTO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PORTO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

FC Porto Fan Token (PORTO) Satın Alma

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PORTO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PORTO / VND
22,480.9045
1 PORTO / AUD
A$1.315622
1 PORTO / GBP
0.640725
1 PORTO / EUR
0.734698
1 PORTO / USD
$0.8543
1 PORTO / MYR
RM3.613689
1 PORTO / TRY
34.744381
1 PORTO / JPY
¥125.5821
1 PORTO / ARS
ARS$1,165.478775
1 PORTO / RUB
68.250027
1 PORTO / INR
74.802508
1 PORTO / IDR
Rp14,004.915792
1 PORTO / KRW
1,183.239672
1 PORTO / PHP
49.070992
1 PORTO / EGP
￡E.41.536066
1 PORTO / BRL
R$4.758451
1 PORTO / CAD
C$1.170391
1 PORTO / BDT
103.131096
1 PORTO / NGN
1,298.322425
1 PORTO / UAH
35.256961
1 PORTO / VES
Bs105.0789
1 PORTO / CLP
$828.671
1 PORTO / PKR
Rs239.366317
1 PORTO / KZT
457.81937
1 PORTO / THB
฿27.747664
1 PORTO / TWD
NT$25.526484
1 PORTO / AED
د.إ3.135281
1 PORTO / CHF
Fr0.68344
1 PORTO / HKD
HK$6.697712
1 PORTO / MAD
.د.م7.722872
1 PORTO / MXN
$16.086469
1 PORTO / PLN
3.152367
1 PORTO / RON
лв3.741834
1 PORTO / SEK
kr8.252538
1 PORTO / BGN
лв1.435224
1 PORTO / HUF
Ft293.870657
1 PORTO / CZK
18.136789
1 PORTO / KWD
د.ك0.2605615
1 PORTO / ILS
2.913163

FC Porto Fan Token Kaynağı

FC Porto Fan Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi FC Porto Fan Token Websitesi
Blok Gezgini

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