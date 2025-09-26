Bugünkü canlı Pre-Retogeum fiyatı 4.6847 USD. PRTG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PRTG fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Pre-Retogeum fiyatı 4.6847 USD. PRTG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PRTG fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

$4,6847
-%1,421D
Pre-Retogeum (PRTG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 21:11:05 (UTC+8)

Pre-Retogeum (PRTG) Fiyat Bilgileri (USD)

Pre-Retogeum (PRTG) canlı fiyatı $ 4,6847. PRTG, son 24 saat içinde en düşük $ 4,3554 ve en yüksek $ 5,2623 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PRTG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 70,02229836886762, en düşük fiyatı ise $ 0,31744360961715085 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PRTG son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,42 ve son 7 günde -%9,32 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pre-Retogeum (PRTG) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 17,90K
$ 17,90K$ 17,90K

$ 46,85M
$ 46,85M$ 46,85M

0,00
0,00 0,00

10.000.000
10.000.000 10.000.000

10.000.000
10.000.000 10.000.000

%0,00

ETH

Şu anki Pre-Retogeum piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 17,90K. Dolaşımdaki PRTG arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,85M.

Pre-Retogeum (PRTG) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Pre-Retogeum fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,067481-%1,42
30 Gün$ -0,3155-%6,31
60 Gün$ -0,8739-%15,73
90 Gün$ -0,2431-%4,94
Bugünkü Pre-Retogeum Fiyatı Değişimi

Bugün, PRTG, $ -0,067481 (-%1,42) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Pre-Retogeum 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,3155 (-%6,31) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Pre-Retogeum 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PRTG değişimi $ -0,8739 (-%15,73) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Pre-Retogeum 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,2431 (-%4,94) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Pre-Retogeum (PRTG) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Pre-Retogeum Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Pre-Retogeum (PRTG) Nedir?

PRTG projesi, sürdürülebilir yönetim için yerleşik ESG'ye sahiptir ve birçok kullanıcı ve işletmenin çevre ve büyüme ile işbirliği yapmasını sağlamaktan sorumludur.

Pre-Retogeum, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pre-Retogeum yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PRTG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Pre-Retogeum hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Pre-Retogeum satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Pre-Retogeum Fiyat Tahmini (USD)

Pre-Retogeum (PRTG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pre-Retogeum (PRTG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pre-Retogeum için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Pre-Retogeum fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Pre-Retogeum (PRTG) Token Ekonomisi

Pre-Retogeum (PRTG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRTG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pre-Retogeum (PRTG) Satın Alma

Nasıl Pre-Retogeum satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Pre-Retogeum Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PRTG Varlığından Yerel Para Birimlerine

Pre-Retogeum Kaynağı

Pre-Retogeum hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pre-Retogeum Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Pre-Retogeum (PRTG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PRTG fiyatı, 4,6847 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PRTG / USD güncel fiyatı nedir?
PRTG / USD güncel fiyatı $ 4,6847. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Pre-Retogeum varlığının piyasa değeri nedir?
PRTG piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PRTG arzı nedir?
Dolaşımdaki PRTG arzı, 0,00 USD.
PRTG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PRTG, ATH fiyatı olan 70,02229836886762 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PRTG fiyatı (ATL) nedir?
PRTG, ATL fiyatı olan 0,31744360961715085 USD değerine düştü.
PRTG işlem hacmi nedir?
PRTG için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 17,90K USD.
PRTG bu yıl daha da yükselir mi?
PRTG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PRTG fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 21:11:05 (UTC+8)

Pre-Retogeum (PRTG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor

Öne Çıkan Haberler

Plasma(XPL) Açıklandı: Yükselen Yıldız mı Yoksa Balon mu? Sözleşme Patlaması Olayı Kripto ve Stabilcoin Pazarını Sarstı

September 26, 2025

MetaMask: En Güçlü Web3 Cüzdanı — Ama Tahtı Tehlikede Mi?

September 26, 2025

XRP’nin Borsa Bakiyesindeki Düşüş Yeni Bir Ralliyi Tetikliyor

September 25, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

