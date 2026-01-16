Bugünkü PsyopAnime Fiyatı

Bugünkü PsyopAnime (PSYOPANIME) fiyatı $ 0.01293 olup, son 24 saatte % 28.52 değişim gösterdi. Mevcut PSYOPANIME / USD dönüşüm oranı PSYOPANIME başına $ 0.01293 şeklindedir.

PsyopAnime, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PSYOPANIME şeklindedir. Son 24 saat içinde PSYOPANIME, $ 0.00743 (en düşük) ile $ 0.01595 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PSYOPANIME, son bir saatte +2.78% ve son 7 günde +29.30% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 198,58K seviyesine ulaştı.

PsyopAnime (PSYOPANIME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 198,58K$ 198,58K $ 198,58K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki PsyopAnime piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 198,58K. Dolaşımdaki PSYOPANIME arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.