Radio Caca (RACA) Nedir?

Radio Caca Metaverse – Mars Bileşik Devletleri, Diğer adıyla, USM. OKX Blockdream Ventures tarafından desteklenen Radio Caca, web 3.0 altyapı çözümü sağlayıcısıdır. Temmuz 2021'de Radio Caca, Maye Musk (Elon Musk'un annesi) için PFP (profil resmi tarzı NFT'ler) koleksiyonu olan ilk web 3.0 ürününü piyasaya sürdü. Radio Caca, 2021'de 3 boyutlu bir metaverse olan Mars Bileşik Devletleri'ni (ya da USM) başlattı. Geliştiricilerimiz, PFP üreticilerinin toplulukları için ölçeklendirmeye ve oluşturmaya odaklanabilmesi için PFP ekiplerinin dijital varlıklarını USM'ye entegre etmelerini desteklemektedir.

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Radio Caca Fiyat Geleceği Tahmini

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RACA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RACA / VND ₫ 1,47285055 1 RACA / AUD A$ 0,0000861938 1 RACA / GBP ￡ 0,0000419775 1 RACA / EUR € 0,0000481342 1 RACA / USD $ 0,00005597 1 RACA / MYR RM 0,0002367531 1 RACA / TRY ₺ 0,0022762999 1 RACA / JPY ¥ 0,00822759 1 RACA / ARS ARS$ 0,0756350595 1 RACA / RUB ₽ 0,004449615 1 RACA / INR ₹ 0,0048884198 1 RACA / IDR Rp 0,9175408368 1 RACA / KRW ₩ 0,0774132264 1 RACA / PHP ₱ 0,0032149168 1 RACA / EGP ￡E. 0,002680963 1 RACA / BRL R$ 0,0003106335 1 RACA / CAD C$ 0,0000766789 1 RACA / BDT ৳ 0,0067566984 1 RACA / NGN ₦ 0,0846742145 1 RACA / UAH ₴ 0,0023098819 1 RACA / VES Bs 0,00688431 1 RACA / CLP $ 0,0542909 1 RACA / PKR Rs 0,0156822343 1 RACA / KZT ₸ 0,029994323 1 RACA / THB ฿ 0,0018167862 1 RACA / TWD NT$ 0,0016707045 1 RACA / AED د.إ 0,0002054099 1 RACA / CHF Fr 0,000044776 1 RACA / HKD HK$ 0,0004388048 1 RACA / MAD .د.م 0,0005059688 1 RACA / MXN $ 0,0010550345 1 RACA / PLN zł 0,0002059696 1 RACA / RON лв 0,0002445889 1 RACA / SEK kr 0,0005395508 1 RACA / BGN лв 0,0000940296 1 RACA / HUF Ft 0,0192464039 1 RACA / CZK Kč 0,0011871237 1 RACA / KWD د.ك 0,00001695891 1 RACA / ILS ₪ 0,0001908577

Radio Caca Kaynağı

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