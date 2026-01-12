Bugünkü Ralph Wiggum Fiyatı

Bugünkü Ralph Wiggum (RALPH) fiyatı $ 0,007566 olup, son 24 saatte % 155,26 değişim gösterdi. Mevcut RALPH / USD dönüşüm oranı RALPH başına $ 0,007566 şeklindedir.

Ralph Wiggum, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- RALPH şeklindedir. Son 24 saat içinde RALPH, $ 0,002554 (en düşük) ile $ 0,009475 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RALPH, son bir saatte -%6,39 ve son 7 günde +%656,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 63,00K seviyesine ulaştı.

Ralph Wiggum (RALPH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 63,00K$ 63,00K $ 63,00K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Ralph Wiggum piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 63,00K. Dolaşımdaki RALPH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.