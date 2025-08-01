Rebel Cars (RC) Nedir?

RebelCars.io, CGI geliştirme, araba yarışı ve oyun alanlarında yirmi yılı aşkın deneyime sahip vizyoner bir ekip tarafından geliştirilen devrim niteliğinde bir Web3 araba yarışı oyun ekosistemidir. Unreal Engine 5 ve blokzincir teknolojisi ile inşa edilmiştir. RC, AI Ajanları, Rakipler ve Metahumanlar ile DeFi özelliklerini sorunsuz bir şekilde entegre eder ve oyunculara ait ekonomiler sunar. Ayrıca, Monaco, Suzuka, Dubai, Monza gibi 20'den fazla yarış pistine yatırım yaparak pasif gelir elde etmeye olanak tanıyan eşsiz "Pist Hisseleri" konseptini sunar. Bu ekosistem, gerçek ödüller sunan küresel ve merkeziyetsiz bir yarış platformu olan Crypto Racing Tournament serisine güç vermektedir.

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Rebel Cars Fiyat Geleceği Tahmini

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Rebel Cars Fiyat Geçmişi

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Rebel Cars (RC) Token Ekonomisi

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Rebel Cars (RC) Satın Alma

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RC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RC / VND ₫ 171,31065 1 RC / AUD A$ 0,0100254 1 RC / GBP ￡ 0,0048825 1 RC / EUR € 0,0055986 1 RC / USD $ 0,00651 1 RC / MYR RM 0,0275373 1 RC / TRY ₺ 0,2647617 1 RC / JPY ¥ 0,95697 1 RC / ARS ARS$ 8,8091367 1 RC / RUB ₽ 0,5180007 1 RC / INR ₹ 0,5671512 1 RC / IDR Rp 106,7212944 1 RC / KRW ₩ 9,0041112 1 RC / PHP ₱ 0,3744552 1 RC / EGP ￡E. 0,3121545 1 RC / BRL R$ 0,0360003 1 RC / CAD C$ 0,0089187 1 RC / BDT ৳ 0,7858872 1 RC / NGN ₦ 9,8486535 1 RC / UAH ₴ 0,2686677 1 RC / VES Bs 0,80073 1 RC / CLP $ 6,3147 1 RC / PKR Rs 1,8240369 1 RC / KZT ₸ 3,488709 1 RC / THB ฿ 0,2112495 1 RC / TWD NT$ 0,1943886 1 RC / AED د.إ 0,0238917 1 RC / CHF Fr 0,005208 1 RC / HKD HK$ 0,0510384 1 RC / MAD .د.م 0,0588504 1 RC / MXN $ 0,1225833 1 RC / PLN zł 0,0239568 1 RC / RON лв 0,0285138 1 RC / SEK kr 0,0628866 1 RC / BGN лв 0,0109368 1 RC / HUF Ft 2,2401561 1 RC / CZK Kč 0,1382073 1 RC / KWD د.ك 0,00197253 1 RC / ILS ₪ 0,0221991

Rebel Cars Kaynağı

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