Redacted Coin (RDAC) Nedir?

Redacted, birden fazla meta ve dikeyde web3 girişimlerini hızlandırarak, RDAC tarafından desteklenen bir kullanıcı ve veri ekosistemi aracılığıyla bir sonraki büyük endüstri bozucularını şekillendiriyor. Web3 endüstrisi şu anda bir sürdürülebilirlik sorunu yaşıyor - Sürekli meta değişiklikleri ile token değerleri, ürün kullanım durumlarının eksikliği ve TGE sonrası token batışlarının kullanıcı ilgisini kaybetmesiyle birlikte sürdürülemiyor. Bu endüstri sorununu ele almak için, 1 token altında birleşen RDAC, Redacted'in DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi ve daha fazlası gibi dikeylerde ortak sahibi olduğu ve birlikte geliştirdiği, toplam 1,3 milyon kullanıcı, 1,1 milyon sosyal erişim ve 500 milyon dolarlık hacme sahip gelir getiren bir ürün paketine güç veriyor.

Redacted Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Redacted Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Redacted Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Redacted Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RDAC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Redacted Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Redacted Coin Fiyat Geçmişi

RDAC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RDAC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Redacted Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Redacted Coin (RDAC) Token Ekonomisi

Redacted Coin (RDAC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RDAC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Redacted Coin (RDAC) Satın Alma

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RDAC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RDAC / VND ₫ 202,78339 1 RDAC / AUD A$ 0,01186724 1 RDAC / GBP ￡ 0,0057795 1 RDAC / EUR € 0,00662716 1 RDAC / USD $ 0,007706 1 RDAC / MYR RM 0,03259638 1 RDAC / TRY ₺ 0,31340302 1 RDAC / JPY ¥ 1,132782 1 RDAC / ARS ARS$ 10,42752802 1 RDAC / RUB ₽ 0,61316642 1 RDAC / INR ₹ 0,67134672 1 RDAC / IDR Rp 126,32784864 1 RDAC / KRW ₩ 10,65832272 1 RDAC / PHP ₱ 0,44324912 1 RDAC / EGP ￡E. 0,3695027 1 RDAC / BRL R$ 0,04261418 1 RDAC / CAD C$ 0,01055722 1 RDAC / BDT ৳ 0,93026832 1 RDAC / NGN ₦ 11,6580221 1 RDAC / UAH ₴ 0,31802662 1 RDAC / VES Bs 0,947838 1 RDAC / CLP $ 7,47482 1 RDAC / PKR Rs 2,15914414 1 RDAC / KZT ₸ 4,1296454 1 RDAC / THB ฿ 0,2500597 1 RDAC / TWD NT$ 0,23010116 1 RDAC / AED د.إ 0,02828102 1 RDAC / CHF Fr 0,0061648 1 RDAC / HKD HK$ 0,06041504 1 RDAC / MAD .د.م 0,06966224 1 RDAC / MXN $ 0,14510398 1 RDAC / PLN zł 0,02835808 1 RDAC / RON лв 0,03375228 1 RDAC / SEK kr 0,07443996 1 RDAC / BGN лв 0,01294608 1 RDAC / HUF Ft 2,65171166 1 RDAC / CZK Kč 0,16359838 1 RDAC / KWD د.ك 0,002334918 1 RDAC / ILS ₪ 0,02627746

Redacted Coin Kaynağı

Redacted Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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