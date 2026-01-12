Bugünkü Reppo Fiyatı

Bugünkü Reppo (REPPO) fiyatı $ 0,03749 olup, son 24 saatte % 19,98 değişim gösterdi. Mevcut REPPO / USD dönüşüm oranı REPPO başına $ 0,03749 şeklindedir.

Reppo, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- REPPO şeklindedir. Son 24 saat içinde REPPO, $ 0,0352 (en düşük) ile $ 0,05099 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REPPO, son bir saatte +%1,32 ve son 7 günde -%7,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 63,52K seviyesine ulaştı.

Reppo (REPPO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 63,52K$ 63,52K $ 63,52K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

