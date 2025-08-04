Rivalz Network (RIZ) Nedir?

Rivalz Network, yapay zeka hizmetlerini ve aracılarını çeşitli gerçek dünya kaynaklarına bağlamanın karmaşıklığını ortadan kaldırmayı, sorunsuz etkileşim sağlamayı ve aracı merkezli bir geleceğin tüm potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan Dünya Soyutlama Katmanını inşa ediyor. Merkeziyetsiz altyapıdan yararlanan Rivalz, yapay zeka aracılarının dijital varlıklardan akıllı evlere kadar insan işgücünden, verilerden ve DePIN kaynaklarından yararlanmasını sağlıyor. Proje, bağlantı, veri yönetimi ve kaynak düzenlemedeki engellerin üstesinden gelmek için gizlilik merkezli bir yapay zeka altyapısı ve beş temel modülden oluşan kapsamlı bir paket sunmakta ve böylece yapay zeka ile insanlar arasında yeni bir işbirliğine dayalı zeka çağını teşvik etmektedir.

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Rivalz Network Fiyat Geleceği Tahmini

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Rivalz Network Fiyat Geçmişi

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Rivalz Network (RIZ) Token Ekonomisi

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Rivalz Network (RIZ) Satın Alma

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RIZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RIZ / VND ₫ 57,20881 1 RIZ / AUD A$ 0,00334796 1 RIZ / GBP ￡ 0,0016305 1 RIZ / EUR € 0,00186964 1 RIZ / USD $ 0,002174 1 RIZ / MYR RM 0,00919602 1 RIZ / TRY ₺ 0,08841658 1 RIZ / JPY ¥ 0,319578 1 RIZ / ARS ARS$ 2,9658795 1 RIZ / RUB ₽ 0,17389826 1 RIZ / INR ₹ 0,19042066 1 RIZ / IDR Rp 35,63933856 1 RIZ / KRW ₩ 3,01107696 1 RIZ / PHP ₱ 0,12487456 1 RIZ / EGP ￡E. 0,1056564 1 RIZ / BRL R$ 0,01213092 1 RIZ / CAD C$ 0,00297838 1 RIZ / BDT ৳ 0,26244528 1 RIZ / NGN ₦ 3,2989363 1 RIZ / UAH ₴ 0,0896775 1 RIZ / VES Bs 0,267402 1 RIZ / CLP $ 2,089214 1 RIZ / PKR Rs 0,60878522 1 RIZ / KZT ₸ 1,1650466 1 RIZ / THB ฿ 0,07061152 1 RIZ / TWD NT$ 0,06495912 1 RIZ / AED د.إ 0,00797858 1 RIZ / CHF Fr 0,0017392 1 RIZ / HKD HK$ 0,01704416 1 RIZ / MAD .د.م 0,01963122 1 RIZ / MXN $ 0,04095816 1 RIZ / PLN zł 0,00802206 1 RIZ / RON лв 0,00952212 1 RIZ / SEK kr 0,02102258 1 RIZ / BGN лв 0,00367406 1 RIZ / HUF Ft 0,74887778 1 RIZ / CZK Kč 0,04617576 1 RIZ / KWD د.ك 0,00066307 1 RIZ / ILS ₪ 0,00741334

Rivalz Network Kaynağı

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