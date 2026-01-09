Bugünkü SACHI Fiyatı

Bugünkü SACHI (SACHI) fiyatı $ 0,00227 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut SACHI / USD dönüşüm oranı SACHI başına $ 0,00227 şeklindedir.

SACHI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SACHI şeklindedir. Son 24 saat içinde SACHI, $ 0,00227 (en düşük) ile $ 0,0023 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SACHI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,19 seviyesine ulaştı.

SACHI (SACHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 2,19$ 2,19 $ 2,19 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 560.000.000 560.000.000 560.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki SACHI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,19. Dolaşımdaki SACHI arzı -- olup, toplam arzı 560000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,27M.