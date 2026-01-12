Bugünkü Sachicoin Fiyatı

Bugünkü Sachicoin (SACHICOIN) fiyatı $ 0,003153 olup, son 24 saatte % 9,99 değişim gösterdi. Mevcut SACHICOIN / USD dönüşüm oranı SACHICOIN başına $ 0,003153 şeklindedir.

Sachicoin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SACHICOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde SACHICOIN, $ 0,002977 (en düşük) ile $ 0,00358 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SACHICOIN, son bir saatte +%4,19 ve son 7 günde -%4,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 110,52K seviyesine ulaştı.

Sachicoin (SACHICOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 110,52K$ 110,52K $ 110,52K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,11M$ 3,11M $ 3,11M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 985.139.740 985.139.740 985.139.740 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Sachicoin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 110,52K. Dolaşımdaki SACHICOIN arzı -- olup, toplam arzı 985139740. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,11M.