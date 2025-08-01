SAFE AnWang (SAFE4) Nedir?

SAFE Network, gizliliğin korunmasına odaklanan merkeziyetsiz, güvenli bir ödeme ve gizli bilgi işlem blok zinciri sistemidir. Kriptografi teorisi ve gizli bilgi işlemine dayanan ve teknoloji yeniliği ve uygulama yeniliği tarafından yönlendirilen SAFE 4.0, gizlilik korumasına odaklanır, güvenli ödemeyi güçlendirir, varlık gizliliğini optimize eder, zincirler arası varlıkları ve sabit para birimlerini içe aktarır, SAFESwap alım satım alanı yaratır, daha fazla ticari uygulamayı genişletir ve küresel bir gizlilik koruma ekosistemi oluşturmayı hedefler.

SAFE AnWang, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SAFE AnWang yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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SAFE AnWang Fiyat Geleceği Tahmini

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SAFE AnWang Fiyat Geçmişi

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SAFE AnWang (SAFE4) Token Ekonomisi

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SAFE4 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAFE4 / VND ₫ 101.917,995 1 SAFE4 / AUD A$ 5,96442 1 SAFE4 / GBP ￡ 2,90475 1 SAFE4 / EUR € 3,33078 1 SAFE4 / USD $ 3,873 1 SAFE4 / MYR RM 16,38279 1 SAFE4 / TRY ₺ 157,55364 1 SAFE4 / JPY ¥ 569,331 1 SAFE4 / ARS ARS$ 5.233,77855 1 SAFE4 / RUB ₽ 308,13588 1 SAFE4 / INR ₹ 337,68687 1 SAFE4 / IDR Rp 63.491,79312 1 SAFE4 / KRW ₩ 5.356,82376 1 SAFE4 / PHP ₱ 222,77496 1 SAFE4 / EGP ￡E. 185,63289 1 SAFE4 / BRL R$ 21,45642 1 SAFE4 / CAD C$ 5,30601 1 SAFE4 / BDT ৳ 467,54856 1 SAFE4 / NGN ₦ 5.859,26805 1 SAFE4 / UAH ₴ 159,83871 1 SAFE4 / VES Bs 476,379 1 SAFE4 / CLP $ 3.756,81 1 SAFE4 / PKR Rs 1.085,17587 1 SAFE4 / KZT ₸ 2.075,5407 1 SAFE4 / THB ฿ 125,64012 1 SAFE4 / TWD NT$ 115,60905 1 SAFE4 / AED د.إ 14,21391 1 SAFE4 / CHF Fr 3,0984 1 SAFE4 / HKD HK$ 30,36432 1 SAFE4 / MAD .د.م 35,01192 1 SAFE4 / MXN $ 72,92859 1 SAFE4 / PLN zł 14,25264 1 SAFE4 / RON лв 16,96374 1 SAFE4 / SEK kr 37,41318 1 SAFE4 / BGN лв 6,50664 1 SAFE4 / HUF Ft 1.332,27327 1 SAFE4 / CZK Kč 82,22379 1 SAFE4 / KWD د.ك 1,173519 1 SAFE4 / ILS ₪ 13,20693

SAFE AnWang Kaynağı

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