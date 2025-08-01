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SAFE AnWang Fiyatı(SAFE4)

SAFE AnWang (SAFE4) Canlı Fiyat Grafiği

$3,873
$3,873$3,873
+%0,931D
USD

SAFE4 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

SAFE AnWang (SAFE4), şu anda 3,873 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SAFE4 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SAFE AnWang Ana Piyasa Performansı:

$ 15,75K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,93
SAFE AnWang 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SAFE4 / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SAFE4 fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SAFE4 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SAFE AnWang fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03569+%0,93
30 Gün$ -2,439-%38,65
60 Gün$ -3,683-%48,75
90 Gün$ -3,507-%47,53
Bugünkü SAFE AnWang Fiyatı Değişimi

Bugün, SAFE4, $ +0,03569 (+%0,93) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SAFE AnWang 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -2,439 (-%38,65) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SAFE AnWang 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SAFE4 değişimi $ -3,683 (-%48,75) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SAFE AnWang 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -3,507 (-%47,53) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SAFE4 Fiyat Bilgisi

En güncel SAFE AnWang fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,702
$ 3,702$ 3,702

$ 3,958
$ 3,958$ 3,958

$ 9,21
$ 9,21$ 9,21

+%0,31

+%0,93

-%19,64

SAFE4 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 15,75K
$ 15,75K$ 15,75K

0,00
0,00 0,00

SAFE AnWang (SAFE4) Nedir?

SAFE Network, gizliliğin korunmasına odaklanan merkeziyetsiz, güvenli bir ödeme ve gizli bilgi işlem blok zinciri sistemidir. Kriptografi teorisi ve gizli bilgi işlemine dayanan ve teknoloji yeniliği ve uygulama yeniliği tarafından yönlendirilen SAFE 4.0, gizlilik korumasına odaklanır, güvenli ödemeyi güçlendirir, varlık gizliliğini optimize eder, zincirler arası varlıkları ve sabit para birimlerini içe aktarır, SAFESwap alım satım alanı yaratır, daha fazla ticari uygulamayı genişletir ve küresel bir gizlilik koruma ekosistemi oluşturmayı hedefler.

SAFE AnWang, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SAFE AnWang yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SAFE4 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SAFE AnWang hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SAFE AnWang satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SAFE AnWang Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SAFE AnWang, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SAFE4 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SAFE AnWang fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SAFE AnWang Fiyat Geçmişi

SAFE4 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SAFE4 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SAFE AnWang fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SAFE AnWang (SAFE4) Token Ekonomisi

SAFE AnWang (SAFE4) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SAFE4 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SAFE AnWang (SAFE4) Satın Alma

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SAFE4 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SAFE4 / VND
101.917,995
1 SAFE4 / AUD
A$5,96442
1 SAFE4 / GBP
2,90475
1 SAFE4 / EUR
3,33078
1 SAFE4 / USD
$3,873
1 SAFE4 / MYR
RM16,38279
1 SAFE4 / TRY
157,55364
1 SAFE4 / JPY
¥569,331
1 SAFE4 / ARS
ARS$5.233,77855
1 SAFE4 / RUB
308,13588
1 SAFE4 / INR
337,68687
1 SAFE4 / IDR
Rp63.491,79312
1 SAFE4 / KRW
5.356,82376
1 SAFE4 / PHP
222,77496
1 SAFE4 / EGP
￡E.185,63289
1 SAFE4 / BRL
R$21,45642
1 SAFE4 / CAD
C$5,30601
1 SAFE4 / BDT
467,54856
1 SAFE4 / NGN
5.859,26805
1 SAFE4 / UAH
159,83871
1 SAFE4 / VES
Bs476,379
1 SAFE4 / CLP
$3.756,81
1 SAFE4 / PKR
Rs1.085,17587
1 SAFE4 / KZT
2.075,5407
1 SAFE4 / THB
฿125,64012
1 SAFE4 / TWD
NT$115,60905
1 SAFE4 / AED
د.إ14,21391
1 SAFE4 / CHF
Fr3,0984
1 SAFE4 / HKD
HK$30,36432
1 SAFE4 / MAD
.د.م35,01192
1 SAFE4 / MXN
$72,92859
1 SAFE4 / PLN
14,25264
1 SAFE4 / RON
лв16,96374
1 SAFE4 / SEK
kr37,41318
1 SAFE4 / BGN
лв6,50664
1 SAFE4 / HUF
Ft1.332,27327
1 SAFE4 / CZK
82,22379
1 SAFE4 / KWD
د.ك1,173519
1 SAFE4 / ILS
13,20693

SAFE AnWang Kaynağı

SAFE AnWang hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SAFE AnWang Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SAFE4
SAFE4
USD
USD

1 SAFE4 = 3,873 USD

Al-Sat

SAFE4USDT
$3,873
$3,873$3,873
+%3,52

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