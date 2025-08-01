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Santos FC Fan Token Fiyatı(SANTOS)

Santos FC Fan Token (SANTOS) Canlı Fiyat Grafiği

$2,201
$2,201$2,201
+%1,191D
USD

SANTOS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Santos FC Fan Token (SANTOS), şu anda 2,201 USD fiyatından işlem görmektedir ve 29,48M USD piyasa değerine sahiptir. SANTOS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Santos FC Fan Token Ana Piyasa Performansı:

$ 518,12K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,19
Santos FC Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
13,39M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SANTOS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SANTOS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SANTOS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Santos FC Fan Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02588+%1,19
30 Gün$ +0,339+%18,20
60 Gün$ -0,115-%4,97
90 Gün$ -0,132-%5,66
Bugünkü Santos FC Fan Token Fiyatı Değişimi

Bugün, SANTOS, $ +0,02588 (+%1,19) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Santos FC Fan Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,339 (+%18,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Santos FC Fan Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SANTOS değişimi $ -0,115 (-%4,97) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Santos FC Fan Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,132 (-%5,66) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SANTOS Fiyat Bilgisi

En güncel Santos FC Fan Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,159
$ 2,159$ 2,159

$ 2,22
$ 2,22$ 2,22

$ 22,652
$ 22,652$ 22,652

-%0,37

+%1,19

-%9,98

SANTOS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 29,48M
$ 29,48M$ 29,48M

$ 518,12K
$ 518,12K$ 518,12K

13,39M
13,39M 13,39M

Santos FC Fan Token (SANTOS) Nedir?

Santos FC Taraftar Tokeni, tüm Santos FC taraftarları için taraftarlık deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 yardımcı program tokenidir. Token, Santos FC taraftarlarına takım oylama anketlerine katılma, dijital koleksiyonları avlama, NFT satın alma ve taraftar ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarma gücü veriyor.

Santos FC Fan Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Santos FC Fan Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SANTOS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Santos FC Fan Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Santos FC Fan Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Santos FC Fan Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Santos FC Fan Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SANTOS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Santos FC Fan Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Santos FC Fan Token Fiyat Geçmişi

SANTOS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SANTOS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Santos FC Fan Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Santos FC Fan Token (SANTOS) Token Ekonomisi

Santos FC Fan Token (SANTOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SANTOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Satın Alma

Nasıl Santos FC Fan Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Santos FC Fan Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SANTOS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SANTOS / VND
57.919,315
1 SANTOS / AUD
A$3,38954
1 SANTOS / GBP
1,65075
1 SANTOS / EUR
1,89286
1 SANTOS / USD
$2,201
1 SANTOS / MYR
RM9,31023
1 SANTOS / TRY
89,53668
1 SANTOS / JPY
¥323,547
1 SANTOS / ARS
ARS$2.974,32135
1 SANTOS / RUB
175,11156
1 SANTOS / INR
191,90519
1 SANTOS / IDR
Rp36.081,96144
1 SANTOS / KRW
3.044,24712
1 SANTOS / PHP
126,60152
1 SANTOS / EGP
￡E.105,49393
1 SANTOS / BRL
R$12,19354
1 SANTOS / CAD
C$3,01537
1 SANTOS / BDT
265,70472
1 SANTOS / NGN
3.329,78285
1 SANTOS / UAH
90,83527
1 SANTOS / VES
Bs270,723
1 SANTOS / CLP
$2.134,97
1 SANTOS / PKR
Rs616,69819
1 SANTOS / KZT
1.179,5159
1 SANTOS / THB
฿71,40044
1 SANTOS / TWD
NT$65,69985
1 SANTOS / AED
د.إ8,07767
1 SANTOS / CHF
Fr1,7608
1 SANTOS / HKD
HK$17,25584
1 SANTOS / MAD
.د.م19,89704
1 SANTOS / MXN
$41,44483
1 SANTOS / PLN
8,09968
1 SANTOS / RON
лв9,64038
1 SANTOS / SEK
kr21,26166
1 SANTOS / BGN
лв3,69768
1 SANTOS / HUF
Ft757,12199
1 SANTOS / CZK
46,72723
1 SANTOS / KWD
د.ك0,666903
1 SANTOS / ILS
7,50541

Santos FC Fan Token Kaynağı

Santos FC Fan Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Santos FC Fan Token Websitesi
Blok Gezgini

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