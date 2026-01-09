Bugünkü Spring Dev Bank Fiyatı

Bugünkü Spring Dev Bank (SDB) fiyatı $ 0,004697 olup, son 24 saatte % 0,27 değişim gösterdi. Mevcut SDB / USD dönüşüm oranı SDB başına $ 0,004697 şeklindedir.

Spring Dev Bank, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SDB şeklindedir. Son 24 saat içinde SDB, $ 0,004602 (en düşük) ile $ 0,00487 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SDB, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde -%4,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 39,73K seviyesine ulaştı.

Spring Dev Bank (SDB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 39,73K$ 39,73K $ 39,73K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 469,70M$ 469,70M $ 469,70M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

