Bugünkü MoneySharks (SHARKS) fiyatı $ 0,0006788 olup, son 24 saatte % 3,33 değişim gösterdi. Mevcut SHARKS / USD dönüşüm oranı SHARKS başına $ 0,0006788 şeklindedir.

MoneySharks, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SHARKS şeklindedir. Son 24 saat içinde SHARKS, $ 0,0005901 (en düşük) ile $ 0,0007606 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHARKS, son bir saatte -%2,88 ve son 7 günde -%24,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 58,60K seviyesine ulaştı.

MoneySharks (SHARKS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 58,60K$ 58,60K $ 58,60K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

