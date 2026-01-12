Bugünkü ShareToken Fiyatı

Bugünkü ShareToken (SHR) fiyatı $ 0,0004884 olup, son 24 saatte % 11,30 değişim gösterdi. Mevcut SHR / USD dönüşüm oranı SHR başına $ 0,0004884 şeklindedir.

ShareToken, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,77M ile 1843. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,61B SHR şeklindedir. Son 24 saat içinde SHR, $ 0,0004367 (en düşük) ile $ 0,0004957 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,09855634 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000159241293293 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHR, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%30,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 26,58K seviyesine ulaştı.

ShareToken (SHR) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1843 Piyasa Değeri $ 1,77M$ 1,77M $ 1,77M Hacim (24 Sa) $ 26,58K$ 26,58K $ 26,58K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,24M$ 3,24M $ 3,24M Dolaşım Arzı 3,61B 3,61B 3,61B Toplam Arz 6.631.168.865,24 6.631.168.865,24 6.631.168.865,24 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki ShareToken piyasa değeri $ 1,77M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 26,58K. Dolaşımdaki SHR arzı 3,61B olup, toplam arzı 6631168865.24. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,24M.